Google анонсировала Android 11 R и рассказала о ключевых фишках операционной системы

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Google анонсировала Android 11 R
Google анонсировала Android 11 R / 9to5Google

Десятая версия операционной системы Android все еще находится на стадии бета-тестирования и станет доступной до конца лета. Однако в Google уже думают над следующим релизом и даже рассказали об одной из ключевых фишек Android R.

Первая попытка реализовать функцию длинных скриншотов. Как сообщает 9to5google, в июне 2018 года пользователи обратились к Google с просьбой добавить в стоковую версию Android функцию создания длинных скриншотов, доступную на устройствах многих производителей, но только не на смартфонах Google Pixel.

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Задание было передано команде разработчиков, но через несколько месяцев поисковый гигант заявил, что реализовать эту функцию невозможно.

Анонс Android 11 R и новой функции. В мае 2019 года на Google I / O 2019 Дэйв Берк заявил, что опцию все же можно технически реализовать. Теперь он официально подтвердил ее появление в Android R.

Мы добавили длинные скриншоты в список нововведений для Android R и надеемся, что сможем реализовать их в этой версии,
– заявил Дейв Берк.

Другие нововведения. Напомним, что ранее Google отказалась от функции Scoped Storage Android Q. Она призвана повысить безопасность операционной системы путем ограничения доступа приложений к данным других программ. Это нововведение будет реализовано в Android R.

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Теги: Техно Смартфоны Интернет Google I / O 2019 Google Android
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