Google призвала Samsung не менять Android

В отличие от iOS, операционная система Android не привязана к отдельным устройствам, что и позволило ей стать лидером на мобильном рынке. Однако такая популярность имеет и свою "темную сторону" –открытость "зеленого робота" замедлила темпы его развития из-за большого количества изменений, вносимых в код производителями гаджетов. Поэтому Google обратилась к Samsung с просьбой.

В чем проблема

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Стоковые версии Android в большинстве случаев модифицируются производителями гаджетов с помощью собственных программных надстроек.

Фирменные оболочки обычно расширяют функциональность смартфонов, но при этом могут привести к уязвимости устройства, а кроме того, затрудняют его обновление до следующей версии операционной системы.

В блоге Project Zero разработчики Google отметили, что попытки производителей сделать мобильную ОС безопаснее (в основном путем внесения изменений в ядро ​​Linux) нередко приводят к обратному эффекту.

Команда приводит в пример случай с Samsung Galaxy A50, когда его собственные драйвера стали причиной возникновения проблем с памятью устройства.

Почему обратились именно к Samsung

Google отмечает, что чистые версии Android в основном устанавливаются только на ее собственные "пиксели", которые менее популярны, чем гаджеты других производителей, особенно компании Samsung. Поэтому корпорация обратилась именно к южнокорейскому производителю с просьбой вносить как можно меньше изменений в программное обеспечение.

Реакция Samsung

Представители Samsung предложение Google пока не прокомментировали.

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