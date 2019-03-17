Google сделал приложение для людей с нарушениями зрения

Компания Google разработала приложение Lookout для людей с нарушениями зрения. Оно позволяет узнавать об окружающих объектах. Через камеру телефона оно в режиме реального времени видит все, что происходит вокруг. После процесса считывания приложение называет происходящее.

Сейчас приложение доступно только жителям США. В частности приложение умеет считывать объекты, текст, знаки, штрих-коды и деньги. Об этом сообщили на blog.google.

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Lookout имеет три режима работы: исследование, шопинг и чтение.

– В основном режиме (исследование) он использует данные с камеры для распознавания объектов перед устройством в реальном времени. Приложение умеет называть объекты, подавать звуковые и пиктографические сигналы о них, а также указывать направление к ним.

– В режиме шопинга приложение распознает штрих-коды и ценники.

– А в режиме чтения текста оно распознает не объекты, а текст на них, и сразу же его озвучивает. В то же время, пользователь может сам настроить, насколько детально алгоритмы будут описывать объекты в кадре.



Приложение Lookout имеет три режима работы

Lookout можно использовать, повесив смартфон в чехле на шею или положив в нагрудный карман. Главное, чтобы основная камера была направлена в сторону объектов, которые нужно идентифицировать. Управлять приложением можно с помощью жестов на сканере отпечатков пальцев.

В то же время, в Google предупредили, что результаты Lookout пока что не всегда будут "идеальными на 100%", и попросили пользователей об обратной связи.

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