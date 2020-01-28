Google запустила техническую поддержку Android по хэштегу: как это работает

Современные операционные системы, в том числе мобильные, имеют сотни функций, и порой даже опытным пользователям сложно найти решение проблемы. Поэтому Google запустила официальную техническую поддержку через одну из популярных социальных сетей, чтобы помочь владельцам Android-устройств.

Как работает техподдержка Google по хэштегу

Важно: В Раде решили обложить налогами Google, YouTube, Apple и Netflix

Официальный аккаунт Android в твиттере объявил, что отныне при возникновении каких-либо вопросов по Android-смартфонам пользователи могут получить специализированную помощь, просто опубликовав твит с описанием проблемы и хэштегом #AndroidHelp.

Have questions related to your #Android ? We’re here to help. Now, you can get assistance by tweeting your issue using hashtag #AndroidHelp. — Android (@Android) January 27, 2020

Следует отметить, что сотрудники Google будут отзываться только на публичные твиты. Вероятно, в компании хотят, чтобы у всех пользователей была возможность просматривать такие обращения и ответы на них.

Как воспользоваться техподдержкой Android в твиттере

Следует подробно описать проблему или вопрос, который возник при использовании операционной системы или отдельных ее функций. Стоит отметить, что делать это нужно на английском языке. После описания проблемы в сообщении следует оставить соответствующий хэштег – #AndroidHelp. Далее следует ждать ответа техподдержки в треде к публикации.

Уже в ближайшее время станет ясно, насколько такой способ поддержки актуален и популярен. А самое главное насколько он удобен и эффективен для пользователей и компании.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса, читайте в разделе Техно