Хакеры взломали сканер отпечатков пальцев на смартфоне всего за 20 минут

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Сканеры пальцев на смартфонах легко взломать
Сканеры пальцев на смартфонах легко взломать / computerworld.com

Команда Tencent Security наглядно доказала, что сканеры отпечатков пальцев на смартфоне очень легко взломать. Уязвимость хакеры показали на большом хакерском мероприятии в Шанхае.

Как пишет scmp.com, хакеры взломали ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. На это они потратили 20 минут и минимальное количество инструментов.

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Детали. Глава организации Чен Ю сфотографировал на смартфон отпечатки пальцев, оставленные на стакане. Далее специалисты обработали данные с помощью специального приложения и уже через 20 минут фейковая версия отпечатка была готова.

Хакери зламали сканер відбитків пальців на смартфоні всього за 20 хвилин
Систему хакнули за 20 минут

С ее помощью удалось обмануть три смартфона и два образца другой электроники, которая тоже имеет защиту со сканером отпечатков.

При этом на разработку программы ушло несколько месяцев, а получить образец отпечатка пальца проще с дисплея самого смартфона.

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Теги: Новости Техно Смартфоны Техно
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