Хакеры взломали сканер отпечатков пальцев на смартфоне всего за 20 минут

Команда Tencent Security наглядно доказала, что сканеры отпечатков пальцев на смартфоне очень легко взломать. Уязвимость хакеры показали на большом хакерском мероприятии в Шанхае.

Как пишет scmp.com, хакеры взломали ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. На это они потратили 20 минут и минимальное количество инструментов.

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Детали. Глава организации Чен Ю сфотографировал на смартфон отпечатки пальцев, оставленные на стакане. Далее специалисты обработали данные с помощью специального приложения и уже через 20 минут фейковая версия отпечатка была готова.



Систему хакнули за 20 минут

С ее помощью удалось обмануть три смартфона и два образца другой электроники, которая тоже имеет защиту со сканером отпечатков.

При этом на разработку программы ушло несколько месяцев, а получить образец отпечатка пальца проще с дисплея самого смартфона.

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