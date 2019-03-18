Игровой смартфон Nubia Red Magic 3 получит весомое преимущество над конкурентами: детали

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Nubia Red Magic
Nubia Red Magic / Фото из открытых источников

Генеральный директор бренда Nubia Ни Фей раскрыл подробности относительно третьего поколения игрового смартфона Red Devil (или Red Magic). По его словам, новинка получит систему активного охлаждения.

Как сообщает Gizchina, подобное решение уже было применено в ASUS ROG Phone, но там кулер подключался отдельно, тогда как в Red Devil 3 он будет встроен в корпус.

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Опасение. Пользователи высказали опасения, что использование кулера внутри смартфона приведет к увеличению его толщины и уменьшению емкости аккумулятора. Глава Nubia в ответ на это заявил, что Red Devil 3 будет тоньше предшественника, а емкость аккумулятора при этом только возрастет.

Предварительная система охлаждения. Напомним, что в Red Devil первых двух поколений компания использовала комбинированную систему охлаждения с применением медных трубок, заполненных специальной жидкостью, и отверстий в корпусе для циркуляции воздуха.

Nubia
Патент  новой системы охлаждения от Nubia

По заверениям производителя, такое решение позволяет снизить температуру процессора на 13,2 градуса, повышая тем самым его производительность на 70%. А в новом гаджете охлаждение будет еще эффективнее.

Новая система охлаждения. Для Red Devil 3 разработали систему с воздушным и жидкостным охлаждением, которая занимает очень мало места внутри корпуса. Nubia собирается использовать технологию векторного управления, чтобы кулер работал плавно, быстрее и с меньшим уровнем шума.


Nubia Red Magic 3  первым в мире получит активную систему охлаждения

Компания также намерена применить турбину для вывода большего объема воздуха в меньшем пространстве, улучшив тем самым рассеивание тепла. Все это дополнят трубки с жидкостным охлаждением.

Характеристики и дата выхода. Правд, сроки выхода и характеристики Red Devil 3 пока не разглашаются.


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Теги: Игры Техно Новости Техно Nubia Смартфоны
Источник: 24 Канал
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