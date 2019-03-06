Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 удивит характеристиками: детали

Смартфон Xiaomi Black Shark, который представили в прошлом году, может получить преемника. На это указывают результаты тестирования устройства Black Shark AAA, которые инсайдеры обнаружили в базе данных бенчмарка Geekbench.

Как сообщает Mysmartprice, это будет более мощная версия замеченного несколькими днями ранее Black Shark Skywalker.

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Характеристики. Будущий смартфон Black Shark, суббренда компании Xiaomi, будет работать на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 855. Ранее стало известно о версии с 8 ГБ оперативной памяти, но на этот раз в тесте участвовала модель с 12 ГБ оперативной памяти.



Вероятное фото Xiaomi Black Shark 2

Вероятно, это будет топовая модификация будущей новинки. Устройство показало высокие результаты: 3516 баллов в одноядерном тесте и 11413 – в многоядерном.

По имеющимся данным, Black Shark 2 кроме новой начинки получит обновленный дизайн, экран с разрешением Full HD +, аккумулятор емкостью 4000 мАч и Android 9 Pie с фирменной оболочкой и функциями для геймеров.



Тест топовой версии Xiaomi Black Shark 2

Кроме того, в смартфоне будет использоваться система жидкостного охлаждения Liquid Cool 3.0, которая должна стать лучшей на рынке.

Дата презентации. Ожидается, что Black Shark 2 представят в апреле – через год после анонса оригинального Black Shark.

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