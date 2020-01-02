IKEA создала мебель для первых колонистов Марса

Прежде чем отправиться на Марс, ученые хотят убедиться, что колонисты будут способны эффективно выполнять свои задачи в сложных условиях другой планеты. С этой целью в пустыне Юта (США) была построена станция Mars Desert, мебель и внутреннее убранство которой сделаны шведским мебельным гигантом IKEA.

На исследовательской станции работают команды из шести человек, которые в течение двух недель придерживаются строгого режима питания и сна. За пределами станции они передвигаются на вездеходах, собирая образцы горных пород и снимая атмосферные показания. По словам исследователей, Mars Desert – это генеральная репетиция, которая позволяет узнать не только физиологическую, но и психологическую готовность колонистов, сообщает Businessinsider.

Интересно: NASA открывает на МКС космический "отель" для роботов

Для того чтобы улучшить условия проживания людей на станции, IKEA стала официальным поставщиком Mars Desert. С этой целью была разработана специальная линия компактной мебели для небольших помещений.



IKEA разработала мебель для станции, где живут колонисты

Исследовательская станция размером чуть более 7 метров в диаметре и построена из материалов, предназначенных для противостояния жестким погодным условиям на Марсе.



Исследовательская станция Mars Desert

Для экономии места используются складные стулья и столы-трансформеры, а кресла на колесиках обеспечивают мобильность колонистов.



В условиях экономии места важно, чтобы все было разработано эргономично



Вся техника компактная и многофункциональная



На станции есть исследовательская лаборатория, в которой специалисты могут изучить собранные образцы

Круглая форма станции создала много трудностей для проектирование легкой и прочной мебели. Перед дизайнерами также стояла задача сделать так, чтобы работать было комфортно как сидя, так и стоя.

Дизайнеры получили непростое задание



На станции есть теплицы, где будет выращиваться пища для колонистов, необходимая для выживания

За пределами станции исследователи дышат через специальные кислородные баллоны, что максимально приближает ощущения к реальным.



Работа на базе организована максимально приближенно к марсианским условиям

Колонисты придерживаются общих режимов сна и активности. Если один из членов миссии хочет побыть в одиночестве, он может просто полежать на своей кровати.



Тренировка является важным психологическим и физическим условием подготовки к миссии

Подобная подготовка позволяет понять, с какими трудностями могут столкнуться будущие космонавты при посещении Марса. По словам исследователей, проведя некоторое время в таких условиях, начинаешь больше ценить то, что имеешь на Земле.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно