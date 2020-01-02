IKEA создала мебель для первых колонистов Марса
Прежде чем отправиться на Марс, ученые хотят убедиться, что колонисты будут способны эффективно выполнять свои задачи в сложных условиях другой планеты. С этой целью в пустыне Юта (США) была построена станция Mars Desert, мебель и внутреннее убранство которой сделаны шведским мебельным гигантом IKEA.
На исследовательской станции работают команды из шести человек, которые в течение двух недель придерживаются строгого режима питания и сна. За пределами станции они передвигаются на вездеходах, собирая образцы горных пород и снимая атмосферные показания. По словам исследователей, Mars Desert – это генеральная репетиция, которая позволяет узнать не только физиологическую, но и психологическую готовность колонистов, сообщает Businessinsider.
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Для того чтобы улучшить условия проживания людей на станции, IKEA стала официальным поставщиком Mars Desert. С этой целью была разработана специальная линия компактной мебели для небольших помещений.
IKEA разработала мебель для станции, где живут колонисты
Исследовательская станция размером чуть более 7 метров в диаметре и построена из материалов, предназначенных для противостояния жестким погодным условиям на Марсе.
Исследовательская станция Mars Desert
Для экономии места используются складные стулья и столы-трансформеры, а кресла на колесиках обеспечивают мобильность колонистов.
В условиях экономии места важно, чтобы все было разработано эргономично
Вся техника компактная и многофункциональная
На станции есть исследовательская лаборатория, в которой специалисты могут изучить собранные образцы
Круглая форма станции создала много трудностей для проектирование легкой и прочной мебели. Перед дизайнерами также стояла задача сделать так, чтобы работать было комфортно как сидя, так и стоя.
Дизайнеры получили непростое задание
На станции есть теплицы, где будет выращиваться пища для колонистов, необходимая для выживания
За пределами станции исследователи дышат через специальные кислородные баллоны, что максимально приближает ощущения к реальным.
Работа на базе организована максимально приближенно к марсианским условиям
Колонисты придерживаются общих режимов сна и активности. Если один из членов миссии хочет побыть в одиночестве, он может просто полежать на своей кровати.
Тренировка является важным психологическим и физическим условием подготовки к миссии
Подобная подготовка позволяет понять, с какими трудностями могут столкнуться будущие космонавты при посещении Марса. По словам исследователей, проведя некоторое время в таких условиях, начинаешь больше ценить то, что имеешь на Земле.
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