Илон Маск попытался объяснить автору "Гарри Поттера", что такое биткоин

Глава американской компании SpaceX Илон Маск присоединился к обсуждению, которое в твиттере начала британская писательница Джоан Роулинг. В частности автор книг о Гарри Поттере призналась, что не понимает, как работают биткоины.

Роулинг опубликовала пост, в котором попросила читателей в твиттере объяснить ей, что такое криптовалюта. Твит получил более 1000 ответов за меньшее, чем 2 часа.

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Многие пытались описать как преимущества, так и недостатки криптовалют. В частности, Роулинг тоже активно комментировала некоторые твиты пользователей.

Некоторые пытались в шутку объяснить, что такое биткоины на примере произведений о "Гарри Поттере". "Помните, как Добби стал свободен, когда получил носок? Биткоин – это этот носок", – написал один из твиттер-подписчиков Роулинг.

Remember when Dobby was freed by a sock? Bitcoin is that sock. — Steven (@Dogetoshi) May 15, 2020

Впоследствии британская писательница отметила, что так ничего и не поняла о криптовалюте.

"Мне люди сейчас объясняют биткоин, и если честно, это ла-ла-ла коллекционирование (Мой маленький пони?), ла-ла-ла компьютеры (имею такой), ла-ла-ла крипто (звучит страшно), ла-ла-ла понимать риск (я не понимаю)", – прокомментировала Джоан Роулинг.

Комментарий Илона Маска

На этот пост отреагировал американский предприниматель Илон Маск. По его словам, банки сейчас стараются спасти свои страны от пандемии COVID-19 и масштабно выпускают валюту, но это уменьшает доверие к традиционным деньгам. В частности, именно поэтому повышаются шансы криптовалюты.

Pretty much, although massive currency issuance by govt central banks is making Bitcoin Internet money look solid by comparison — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2020

Что такое криптовалюта