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Илон Маск попытался объяснить автору "Гарри Поттера", что такое биткоин

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Ілон Маск, Джоан Роулінг
Ілон Маск, Джоан Роулінг / Колаж 24 каналу

Глава американской компании SpaceX Илон Маск присоединился к обсуждению, которое в твиттере начала британская писательница Джоан Роулинг. В частности автор книг о Гарри Поттере призналась, что не понимает, как работают биткоины.

Роулинг опубликовала пост, в котором попросила читателей в твиттере объяснить ей, что такое криптовалюта. Твит получил более 1000 ответов за меньшее, чем 2 часа.

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Многие пытались описать как преимущества, так и недостатки криптовалют. В частности, Роулинг тоже активно комментировала некоторые твиты пользователей.

Некоторые пытались в шутку объяснить, что такое биткоины на примере произведений о "Гарри Поттере". "Помните, как Добби стал свободен, когда получил носок? Биткоин – это этот носок", – написал один из твиттер-подписчиков Роулинг.

Впоследствии британская писательница отметила, что так ничего и не поняла о криптовалюте.

"Мне люди сейчас объясняют биткоин, и если честно, это ла-ла-ла коллекционирование (Мой маленький пони?), ла-ла-ла компьютеры (имею такой), ла-ла-ла крипто (звучит страшно), ла-ла-ла понимать риск (я не понимаю)", – прокомментировала Джоан Роулинг.

Комментарий Илона Маска

На этот пост отреагировал американский предприниматель Илон Маск. По его словам, банки сейчас стараются спасти свои страны от пандемии COVID-19 и масштабно выпускают валюту, но это уменьшает доверие к традиционным деньгам. В частности, именно поэтому повышаются шансы криптовалюты.

Что такое криптовалюта

  • Это один из видов цифровой валюты. Физически ее не существует, в сети создаются специальные реестры, в которых фиксируется, кто из пользователей имеет сколько криптовалюты и куда ее переводить. От обычных денег она отличается тем, что реестры хранятся не централизованно в банках и платежных системах, а одновременно на всех компьютерах пользователей (майнерах), которые установили себе специальное программное обеспечение.
  • Кроме того, криптовалютний счет невозможно заблокировать. Все транзакции размещены в общем доступе, однако имена пользователей не разглашаются.
  • Особенностью криптовалюты является отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому сегодня в Украине банки, налоговые, судебные или иные государственные органы не могут влиять на транзакции майнеров.
Автор: Марина Васильева
Теги: Великобритания Илон Маск Биткойн Криптовалюта Новости США Новости Техно Интернет Техно
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