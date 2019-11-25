Илон Маск объяснил, почему стекло Tesla Cybertruck треснуло во время презентации
Презентация пикапа Tesla Cybertruck, которая состоялась 22 ноября, была наполнена не совсем приятными сюрпризами. Конечно больше всех запомнился момент тестирования бронированного стекла, которое подло треснуло не выдержав удара металлического шара.
Тогда, на сцене, Маск отшутился, что шар бросили слишком сильно, но пообещал исправить недоразумение до запуска пикапа в производство. Позже глава Tesla в своем твиттере все же объяснил, почему треснуло стекло.
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Дело в том, что перед броском шара, директор по дизайну Франц фон Хольцхаузен ударил кувалдой по двери, чтобы доказать их прочность. Маск утверждает, что из-за этого треснула основа стекла, поэтому в конце и оно само по себе не устояло перед ударом шара.
Кроме того следует учесть, что перед презентацией Хольцхаузен испытывал стекло на прочность тем же способом, и тогда оно выдержало. В то же время остается непонятным, почему треснуло второе окно, ведь по задней двери кувалдой не били.
К слову, в сети уже успели изрядно посмеяться над необычным дизайном Cybertruck от Илона Маска. Мы собрали для вас самые смешные мемы здесь.
Заказ Cybertruck
Интересно, что с момента презентации уже оформлено более 200 тысяч предварительных заказов на электро пикап от Tesla.
Сейчас пикап от Tesla можно предзаказать в трех модификациях:
- Базовая модель, оборудована одним двигателем и задним приводом, запас хода – до 400 км на одном заряде. Авто сможет разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды. Производить модель начнут в 2021 году и она поступит в продажу с ценником 39 900 долларов.
- Пикап с двумя двигателями, полным приводом, запасом хода до 480 километров сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4,5 секунды. Эта модификация также сойдет с конвейера в 2021 году и обойдется покупателям в 49 900 долларов.
- Полноприводная версия с тремя двигателями, запасом около 800 километров будет набирать "сотню" на спидометре всего за 2,9 секунды. Эту версию электрокара можно будет приобрести в 2022 году по цене 69 900 долларов.