Илон Маск объяснил, почему стекло Tesla Cybertruck треснуло во время презентации

Презентация пикапа Tesla Cybertruck, которая состоялась 22 ноября, была наполнена не совсем приятными сюрпризами. Конечно больше всех запомнился момент тестирования бронированного стекла, которое подло треснуло не выдержав удара металлического шара.

Тогда, на сцене, Маск отшутился, что шар бросили слишком сильно, но пообещал исправить недоразумение до запуска пикапа в производство. Позже глава Tesla в своем твиттере все же объяснил, почему треснуло стекло.

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Дело в том, что перед броском шара, директор по дизайну Франц фон Хольцхаузен ударил кувалдой по двери, чтобы доказать их прочность. Маск утверждает, что из-за этого треснула основа стекла, поэтому в конце и оно само по себе не устояло перед ударом шара.

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time … — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

Кроме того следует учесть, что перед презентацией Хольцхаузен испытывал стекло на прочность тем же способом, и тогда оно выдержало. В то же время остается непонятным, почему треснуло второе окно, ведь по задней двери кувалдой не били.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

К слову, в сети уже успели изрядно посмеяться над необычным дизайном Cybertruck от Илона Маска. Мы собрали для вас самые смешные мемы здесь.

Заказ Cybertruck

Интересно, что с момента презентации уже оформлено более 200 тысяч предварительных заказов на электро пикап от Tesla.

Сейчас пикап от Tesla можно предзаказать в трех модификациях: