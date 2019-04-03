Индия сбила спутник и создала угрозу для МКС

Во время испытания противоспутникового оружия на основе баллистической ракеты Индия сбила спутник Microsat-R весом 700 кг. Его запустили в январе 2019 года и он имеет военное назначение. В результате этого в космосе образовался опасный космический мусор.

Как сообщает N + 1, обломки этого спутника разлетелись на высоте от 200 до 1600 км.

В NASA уже заявили, это может угрожать Международной космической станции.

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В чем заключается угроза. По словам главы NASA Джима Брайденстайна, они нашли более 60 потенциально опасных объектов, размер которых в диаметре превышает 10 см. Хотя есть еще и значительно более мелкие обломки, отследить которые невозможно.

В общем на одной высоте со станцией разместились 24 обломка спутника. Но МКС постепенно снижается ближе к Земле, поэтому количество потенциальных угроз может вырасти.

I agree with @DutchSpace: the most likely target of India's #ASAT test was Microsat-r (2019-006A). My analysis shows the test must have happened near 5:40 UT when the sat was moving northwards towards Abdul Kalam:@SSC_NL @nktpnd @planet4589 pic.twitter.com/HPUbQ6yTaU — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 27 березня 2019 р.

Правда, авторитетный источник сообщает, что прямой угрозы для МКС пока нет. Если такая опасность возникнет, то станция сможет отклониться от инородного тела, если его заметят как минимум за 3-5 часов до столкновения.

Компания Analytical Graphics смоделировала эту ситуацию на видео

Что такое МКС? Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роскосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически совершают выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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