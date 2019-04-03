Индия сбила спутник и создала угрозу для МКС

90 Читати новину українською
Индия создала угрозу для МКС
Индия создала угрозу для МКС

Во время испытания противоспутникового оружия на основе баллистической ракеты Индия сбила спутник Microsat-R весом 700 кг. Его запустили в январе 2019 года и он имеет военное назначение. В результате этого в космосе образовался опасный космический мусор.

Как сообщает N + 1, обломки этого спутника разлетелись на высоте от 200 до 1600 км.

В NASA уже заявили, это может угрожать Международной космической станции.

Читайте также: На борту Международной космической станции обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии

В чем заключается угроза. По словам главы NASA Джима Брайденстайна, они нашли более 60 потенциально опасных объектов, размер которых в диаметре превышает 10 см. Хотя есть еще и значительно более мелкие обломки, отследить которые невозможно.

В общем на одной высоте со станцией разместились 24 обломка спутника. Но МКС постепенно снижается ближе к Земле, поэтому количество потенциальных угроз может вырасти.

Правда, авторитетный источник сообщает, что прямой угрозы для МКС пока нет. Если такая опасность возникнет, то станция сможет отклониться от инородного тела, если его заметят как минимум за 3-5 часов до столкновения.

Компания Analytical Graphics смоделировала эту ситуацию на видео

Что такое МКС? Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роскосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически совершают выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
сегодня
3026
Теги: Техно Индия Новости Техно МКС Космос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
сегодня 16:03 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 1195
Бренд Nokia выпустил смартфон с "дыркой" в экране: характеристики новинки
2 апреля 19:05 Бренд Nokia выпустил смартфон с "дыркой" в экране: характеристики новинки
355
Как компания Apple смогла стать успешной
1 апреля 21:00 Как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк 199
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 марта 19:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 1561
Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
27 марта 15:03 Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
486
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук