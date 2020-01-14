Intel готовит 22-ядерный процессор Core i9-10990XE: характеристики и цена

Вскоре после релиза топовых HEDT-процессоров AMD в сети появилась первая информация о новых моделях чипов Intel для высокопроизводительных PC. "Синий" чипмейкер готовит Core i9-10990XE – 44-текущий CPU с возможностью разгона всех ядер до 5 ГГц.

Что известно о новом процессоре Intel

Интересно: 9 странных продуктов Xiaomi, о которых вы могли не знать

Согласно утечке, из-за использования кристаллов XCC (Extreme Core Count) вместо HCC (High Core Count) у моделей предыдущей линейки новинка не будет совместима с сокетом LGA 2066. Вероятно, вендору потребуются дополнительные изменения дизайна платформы, передает Wccftech.



Intel Core i9-10990XE могут представить совсем скоро

Базовая тактовая частота модели, получившей 30,25 МБ кэш-памяти третьего уровня, составляет 4 ГГц с возможностью разгона всех ядер до 5 ГГц. При этом процессор с 22 физическими ядрами имеет значительный тепловой пакет – 380 Вт без учета оверклокинга.

Производительность

В бенчмарке Cinebench R20, судя по опубликованному инсайдерами скриншоту, процессор набрал 14 005 баллов на стоковых частотах. Для сравнения, результат AMD Ryzen Threadripper 3960X составляет 13 552 баллов.



Производительность процессора Intel Core i9-10990XE

Цена и дата выхода

Стоимость новинки, по оценке отраслевых источников, составит от 1 500 до 2 000 долларов (ориентировочно 35 900 – 47 900 гривен по курсу по состоянию на 14 января 2020 года). Дата анонса Intel Core i9-10990XE неизвестна.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно