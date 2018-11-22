Intel планирует выпустить 5-ядерный процессор: детали

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Intel планирует выпустить 5-ядерный процессор
Intel планирует выпустить 5-ядерный процессор / unsplash

В апреле этого года в сети появилась информация о том, что корпорация Intel готовит технологию, которая позволит сочетать в одном процессоре разные ядра. По предварительной информации, новые чипы компании получат два вида процессорных ядер.

Об этом сообщает iTech.ua.

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Ранее сообщалось, что Intel может представить новые CPU под кодовым названием Lakefield, которые будут оперировать энергоэффективными "атомными" ядрами Tremont и производительными ядрами Ice Lake.

К слову, ядра Tremont придут на смену уже существующему поколению Gemini Lake. Согласно дорожным картам Intel, ими могут стать CPU поколения Jasper Lake, анонс которых запланирован на начало 2020 года.

В сети уже появилась информация о чипах нового поколения Lakefield. По информации источников, CPU будут иметь в своем распоряжении 5 ядер с частотой до 2 ГГц. Новые процессоры могут получить четыре высокопроизводительных ядра и одно энергоэффективное для простых задач, или же CPU будет иметь другую модификацию, о которой сообщат позже.

Кроме того, появились предположения, что чипсеты нового поколения станут мобильными решениями компании.

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Теги: Техно Процессоры Intel Гаджеты
Источник: Техно
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