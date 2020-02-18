Когда представят iPhone 9: вероятная дата следующей презентации Apple

Задолго до предполагаемой даты анонса iPhone 9 дизайн и характеристики смартфона неоднократно появлялись в сети. Новая утечка стала более детальной: инсайдеры опубликовали точную дату презентации новинки, а также перечислили устройства, которые представят вместе с "бюджетником".

Дата презентации

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По данным немецкого ресурса iPhone-ticker.de со ссылкой на собственные источники, близкие к Apple, следующее фирменное мероприятие компании состоится уже 31 марта 2020 года.

Сообщается, что именно в этот день корпорация представит iPhone 9 (ранее известный как iPhone SE 2), который поступит в продажу уже 3 апреля.

Какие еще устройства преставят

Ожидается, что одновременно со смартфоном также анонсируют:

новый планшет iPad Pro

обновленный 13-дюймовый лэптоп MacBook Pro

iOS 13.4 – обновленную версию мобильной операционной системы для "яблочных" устройств.

Характеристики смартфона

Сетевые источники утверждают, что iPhone 9 получит 4,7-дюймовый дисплей, процессор Apple A13, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом не менее 64 ГБ.

Отличительными чертами гаджета, согласно предварительным утечкам, станут сканер отпечатков пальцев на фронтальной панели и упрощенный модуль основной камеры.

Цена

Предполагаемая стоимость новинки составит от 399 долларов (около 9 800 гривен).

Достоверность даты анонса

Компания Apple информацию о дате презентации новинок пока не прокомментировала.

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