В Киеве заработает единый электронный билет: дата запуска и цена
В Киеве наконец запускают единый электронный билет на метро и наземный транспорт. Им можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.
Как сказано на сайте Киевской государственной администрации, этот билет не будет привязан к определенному виду транспорта.
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"Это устоявшаяся практика во многих европейских городах. Каждый пассажир учитывает необходимое ему количество поездок в месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки", – рассказала директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.
Когда заработает
Услугой электронного билета можно будет воспользоваться с 1 апреля 2020 года.
Тарифы
Пользователи могут приобрести несколько вариантов проездных билетов: на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц.
- Билет на 46 поездок будет стоить 290 гривен
- Билет на 62 поездки – 390 гривен
- Билет на 92 поездки – 575 гривен
- Билет на 124 поездки – 770 гривен
Также можно будет приобрести "безлимитный" проездной на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 гривен.
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Кроме того, тогда же запустят "туристический" проездной билет – со сроком на сутки, 48 и 72 часа.
- Цена билета на 24 часа – 100 гривен
- Стоимость билета на 48 часов – 150 гривен
- Стоимость билета на 72 часов – 200 гривен
Пользователи Kyiv Smart Card тоже смогут пополнять свои карты – 50 поездок за один раз.
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