В Киеве заработает единый электронный билет: дата запуска и цена

В Киеве наконец запускают единый электронный билет на метро и наземный транспорт. Им можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

Как сказано на сайте Киевской государственной администрации, этот билет не будет привязан к определенному виду транспорта.

К теме: Приложение "Дия" – где скачать

"Это устоявшаяся практика во многих европейских городах. Каждый пассажир учитывает необходимое ему количество поездок в месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки", – рассказала директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

Когда заработает

Услугой электронного билета можно будет воспользоваться с 1 апреля 2020 года.

Тарифы

Пользователи могут приобрести несколько вариантов проездных билетов: на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц.

Билет на 46 поездок будет стоить 290 гривен

Билет на 62 поездки – 390 гривен

Билет на 92 поездки – 575 гривен

Билет на 124 поездки – 770 гривен

Также можно будет приобрести "безлимитный" проездной на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 гривен.

Интересно: В приложении "Дия" можно будет оформить пенсию онлайн

Кроме того, тогда же запустят "туристический" проездной билет – со сроком на сутки, 48 и 72 часа.

Цена билета на 24 часа – 100 гривен

Стоимость билета на 48 часов – 150 гривен

Стоимость билета на 72 часов – 200 гривен

Пользователи Kyiv Smart Card тоже смогут пополнять свои карты – 50 поездок за один раз.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно