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В Киеве заработает единый электронный билет: дата запуска и цена

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В Киеве заработает единый электронный билет / 24 Канал

В Киеве наконец запускают единый электронный билет на метро и наземный транспорт. Им можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

Как сказано на сайте Киевской государственной администрации, этот билет не будет привязан к определенному виду транспорта.

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"Это устоявшаяся практика во многих европейских городах. Каждый пассажир учитывает необходимое ему количество поездок в месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки", – рассказала директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

Когда заработает

Услугой электронного билета можно будет воспользоваться с 1 апреля 2020 года.

Тарифы

Пользователи могут приобрести несколько вариантов проездных билетов: на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц.

  • Билет на 46 поездок будет стоить 290 гривен
  • Билет на 62 поездки – 390 гривен
  • Билет на 92 поездки – 575 гривен
  • Билет на 124 поездки – 770 гривен

Также можно будет приобрести "безлимитный" проездной на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 гривен.

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Кроме того, тогда же запустят "туристический" проездной билет – со сроком на сутки, 48 и 72 часа.

  • Цена билета на 24 часа – 100 гривен
  • Стоимость билета на 48 часов – 150 гривен
  • Стоимость билета на 72 часов – 200 гривен

Пользователи Kyiv Smart Card тоже смогут пополнять свои карты – 50 поездок за один раз.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Новости Киева Техно Тарифы Транспорт Интернет
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