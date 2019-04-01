Как компания Apple смогла стать успешной

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Как Apple стала успешной компанией - история Apple
Как компания Apple смогла стать успешной / Коллаж Техно 24

Компания зародилась в 70-х годах прошлого века. Тогда два приятеля Стив Джобс и Стив Возняк задумались об открытии собственной фирмы, выпускающей компьютеры.

Ребята, хотя и не имели высшего образования, вручную смогли собрать компьютер.  1 апреля 1976 года в реестр юридических лиц внесли компанию Apple, а на рынке дебютировал компьютер ручной сборки – Apple Computer I. За следующие 10 месяцев они продали 175 устройств. Стоимость одного составляла 666 долларов.

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Шаг за шагом

Первый компьютер состоял лишь из материнской платы, не имея ни корпуса, ни клавиатуры. В феврале 1977 года президентом Apple выбрали Майкла Скотта. И уже весной 77-го года появился Apple Computer II, который позволял выводить и оперативно менять цветные изображения на экране, имел динамик и клавиатуру. Кроме того, компьютер дополнили блоком питания. Новый Apple был помещен в стильный пластиковый корпус, который изготовили специально для него.

Засновники Apple – Стів Джобс та Стів Возняк
Основатели Apple – Стив Джобс и Стив Возняк

Благодаря непривычному дизайну, компьютер очень выделялся среди других продуктов на рынке, которые были откровенно неуклюжими. Рекламное агентство Regis McKenna разработало логотип для компании, который сопровождает ее до этого дня – знаменитое надкушенное яблоко.

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Почему яблоко стало символом компании?

Стив Джобс хотел убить нескольких зайцев.

  • Во-первых, по его мнению, название организации должно быть необычным.
  • Во-вторых, в телефонных справочниках ее контакты должны стоять выше конкурентов. Тогда в списке телефонов первой была компьютерная компания Atari.
  • В-третьих, яблоко – это история Исаака Ньютона, и символизирует великие научные открытия.

Логотип накдушеного яблука – актуальний досі логотип бренду
Логотип надкушенного яблока – актуальный до сих пор логотип бренда

Первый компьютер для обычного пользователя

В мае 1979 года Джефф Раскин, работающий в Apple, занялся разработкой компьютера для "рядового пользователя". Так началась разработка первого Macintosh. Это имя Джеф Раскин придумал сам, оригинально обыграв фруктовый "стиль" компании.

Macintosh – сорт яблок, который очень любил Раскин. В 1983 году наконец-то появился компьютер для обычных пользователей. Первый ПК с графическим пользовательским интерфейсом получил женское имя Лиза – так звали дочь Стива Джобса.

Стів Джобс та його донька Ліза
Стив Джобс и его  дочь Лиза

Но проект провалился, поскольку устройства на платформе Lisa 7/7 были слишком дорогими. Однако операционную систему Lisa можно считать ключевым этапом в технологическом развитии Apple. Она имела привычный нам оконный интерфейс и буфер обмена данными между приложениями.

Macintosh – не только сорт яблок

22-го января 1984 мира появился первый Macintosh. Компания выпустила рекламный ролик, основанный на сюжете книги Джорджа Оруэлла. Ролик получил мировое признание и гран-при на Каннском фестивале.

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С этого времени началась новая эпоха ПК. Люди изменили свои представления о работе компьютеров, познакомившись с системой Macintosh, и начали покупать устройства Macintosh 512K по цене 2 тысячи 495 долларов.

Визитная карточка Macintosh – удобство и простота. Основатели очень хотели, чтобы обычные пользователи могли работать на компьютере без специального образования и не вникали в сложные технические подробности устройства. Именно поэтому решили не перегружать ПК лишним.

Перший ПК від Apple – Macintosh

Первый ПК от Apple – Macintosh

Еще одной причиной отказа Apple от "наворотов" в MacOS – маломощные микропроцессоры, которые были использованы при разработке. Однако со временем MacOS все-таки получила дополнительный функционал, но не потеряла принципиальной простоты. Прогресс не стоит месте, и владельцы персональных компьютеров стали требовать расширения функциональности устройств Apple.

Тогда разработчики воспользовались продукцией фирмы NeXT, которая выпускает операционные системы, известные как UNIX. Много сил потратили сотрудники компании для того, чтобы отказ от старого принципа работы и переход к обновленной системе прошли безболезненно для поклонников Apple.

Проще – лучше

Таким образом появилась новая не менее простая и комфортная MacOS X. в Общем, Apple подарила миру много полезных вещей. Благодаря ее сотрудникам, мы узнали что такое "мышка" и "трекпад". В 1994 году появился первый цветной фотоаппарат – "мыльница". Его придумали также Apple.

Перший фотоапарат
Первый фотоаппарат "мыльница" – тоже изобретение Apple

Первый цифровой фотоаппарат умел соединяться с Mac с помощью специального кабеля. Правда, он вмещал лишь 8 фотографий. В 1985 году компанию покинули Стив Джобс и Стив Возняк.

Pixar – детище Стива Джобса

Это произошло из-за многочисленных конфликтов с приглашенным с PepsiCo директором Джоном Скалли. Интересно, что Скалли попал в компанию по инициативе самого Джобса. Новый директор признал сумасшедшими все идеи основателей корпорации, и в итоге, он решил отстранить Джобса от всех проектов. После ухода из фирмы, Стив Джобс сначала открыл IT-компанию NeXT, а в 1986 году принял участие в создании анимационной студии Pixar.

Первый короткометражный мультик от Pixar:

Это были мультики "История игрушек" и "Корпорация монстров". В отсутствие Стива Джобса Apple оказалась на грани банкротства, из-за появления серьезного конкурента Билла Гейтса с его корпорацией Microsoft. Пальма первенства в то время перешла к Windows.

Новая история Apple

В середине 90-х годов Скалли решил поглотить NeXT. Стив Джобс воспользовался ситуацией и решил вернуться в родной Apple. Эпоха так называемого возрождения Apple стартовала с дня возвращения Джобса 10 декабря 1996 года.

У 1996 році Стів Джобс вирішив повернутись у компанію Apple
В 1996 году Стив Джобс решил вернуться в компанию Apple

Ему предоставили должность временно исполняющего обязанности специалиста CEO. 6-го июня 2005 Стив Джобс шокировал всех, заявив, что отныне все компьютеры Macintosh будут выпускаться на базе процессоров Intel. С тех пор можно запускать Windows на компьютерах производства Apple. Так Джобс захватил еще один сегмент международного рынка.

В начале 2000-х годов неугомонный Стив Джобс принял решение "разбавить" производство стационарных компьютеров мобильными устройствами. И снова его идея принесла грандиозную прибыль корпорации. Причем на плеерах, планшетах и смартфонах компания заработала больше, чем на продаже компьютеров.

Смотрите презентацию в то время революционного iPhone 2g:

Сегодня компания Apple занимает 1 место в мире по рыночной капитализации, размер которой в 2017 году составил 850 миллиардов долларов. Сложно сказать, каким бы был мир сегодня без изобретений Джобса.

Где находится компания Apple:

  • США, Калифорния – городок Купертино.

Например, мы бы не увидели "Корпорацию монстров", до сих пор пользовались бы стилусом для сенсорного телефона, да и не имели бы ультратонких ноутбуков. Именно поэтому вклад компании Apple действительно грандиозный.

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Ведь, как сказал Стив Джобс:

Think different!

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Автор: Елена Кандяк
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Apple iPhone MacBook macOS Стив Джобс
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