Как выглядит солнечный ветер: невероятное видео

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Как выглядит солнечный ветер
Как выглядит солнечный ветер / Unsplash

Солнечный зонд Parker – первый в истории космический аппарат, который предназначен для изучения Солнца с близкой дистанции. Во время своей миссии он уже дважды облетел вокруг звезды и сделал первый снимок изнутри атмосферы Солнца.

Один из инструментов на борту зонда – широкоугольный датчик, состоящий из двух телескопов, предназначенный для захвата видимых проявлений солнечной активности, сообщает Digital Trends.

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Что можно увидеть на видео? На опубликованном видео Солнце находится слева за кадром, а на экране четко видно солнечный ветер – поток ионизированных частиц слева направо. В правой части кадра можно разглядеть яркую точку – планету Меркурий, и центр Млечного Пути. Белые полосы, проходящие через изображение, представляют собой частицы пыли.

Как выглядит солнечный ветер – смотрите видео

Мы очень счастливы. Нам удалось собрать как минимум вдвое больше данных, чем мы изначально рассчитывали получить с этих первых двух проходов перигелия,
– отметил директор отдела гелиофизики в штаб-квартире NASA Ники Фокс.

Будущие задачи зонда. Следующая стадия зонда – еще одна фаза перигелия, а в конце декабря он должен совершить облет Венеры. Это даст ученым больше шансов собрать новые данные о звезде, ведь аппарат использует гравитацию планеты для корректировки траектории полета.

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Теги: Солнце Новости Техно NASA Техно Космос
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