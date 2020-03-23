24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Как защититься от коронавируса: стартап обнародовал 3D-дизайн защитной маски

- Читати новину українською

Чилийский стартап Copper3D, который работает над созданием различного вида масок, защищающих от токсинов и инфекций, обнародовал 3D-дизайн защитной маски NanoHack.

Различные типы масок можно скачать по ссылке.

Маска от Copper3D. Этот тип маски можно распечатать на 3D-принтере в течение 2 часов.

Важно Коронавирус стремительно обвалил рынок смартфонов

Уже за первые двое суток дизайн маски скачали 3 миллиона раз. В целом, услугой воспользовались люди и организации из 48 стран.

Правда, из-за большого наплыва пользователей сайт, где обнародовали дизайн, периодически недоступен. Как говорят в стартапе, сервер не выдерживает более 500 000 одновременных посетителей.

Дизайн маски скачали 3 миллиона раз / copper3d.com

Коронавирус в мире

По состоянию на 23 марта, в мире подтвердили более 353 тысячи случаев заболевания COVID-19. Вследствие вируса погибли 15 418 человек. При этом более 100 тысяч человек вылечились.

Несмотря на жесткие меры по ограничению передвижения, в ВОЗ говорят, что темпы распространения коронавируса Covid-19 в мире ускоряются. Коронавирус обнаружили почти в каждой стране мира.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

В Украине впервые зафиксировали коронавирус у медицинских работников
сегодня
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Техно Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
22 марта 21:32 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
22 марта 18:05 Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты
Михайло Года
22 марта 13:04 Кризис из-за коронавируса: как повлияет на IT-отрасль и спровоцирует ли увольнения
Ірина Полицька
21 марта 22:09 Карантин в Украине 2020: как работать дома и не потерять продуктивность
Ірина Полицька
20 марта 21:24 5 полезных функций Viber, о которых вы могли не знать
Ірина Полицька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук