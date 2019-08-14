Камера Samsung Galaxy Note 10+ 5G – эксперты дали свою оценку

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Камера Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Камера Samsung Galaxy Note 10+ 5G / 9to5google.com

Недавно компания Samsung официально представила свой новый флагман Galaxy Note 10+ с поддержкой технологии 5G. Новинка получила сразу 4 модуля основной камеры. Поэтому эксперты DxOMark решили протестировать возможности камеры.

В общем, камеры получили очень высокий балл – 113 баллов. Это на балл выше, чем у камерофона Huawei Pro P30 и его собрата Samsung Galaxy S10 5G.

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Что касается качества фото, что новинку оценили в 118 баллов, но это все же на балл меньше, чем у Huawei Pro P30. А вот Galaxy S10 5G получил оценку еще на балл ниже – 117 баллов, как и "убийца флагманов" OnePlus 7 Pro.

"Хотя результаты в целом схожи с показателями версии камеры Galaxy S10 5G, некоторые настройки алгоритмов обработки улучшили качество изображения", – говорят эксперты.

Преимущества камеры. По мнению экспертов, Samsung Galaxy Note 10+ 5G предлагает отличную экспозицию с широким динамическим диапазоном, яркими цветами и высоким уровнем детализации при чем это в разных условиях освещения.

Что касается видео, то эксперты тоже остались поражены. Оценка от DxOMark Video – 101 балл, что делает смартфон самым лучшим устройством для видеосъемки. Камера точно передает изображение почти во всех условиях, с широким динамическим диапазоном.

Фронтальную камеру оценили в 99 баллов – это также лучший результат в рейтинге. Камеру похвалили за хорошую экспозицию, передачу деталей и качественную работу автофокуса.

Недостатки. Среди недостатков камеры эксперты назвали некоторые перенасыщенные цвета, случайный шум в темных местах при съемке в помещении и на улице, а также некоторые ошибки оценки глубины в режиме боке.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Samsung
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