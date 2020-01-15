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Киевстар будет повышать цифровую грамотность украинцев: детали

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Киевстар будет повышать цифровую грамотность украинцев / today.ua

Мобильный оператор Киевстар и Министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве. Оператор будет помогать с реализацией программы по повышению уровня цифровой грамотности украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Меморандум о совместной работе подписали вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и президент компании Киевстар Александр Комаров.

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Что предусматривает это сотрудничество:

  • Согласно Меморандуму, Киевстар будет создавать благоприятные условия для обучения населения цифровым навыкам и мобильной грамотности, в частности людям будут распространять учебные материалы.
  • Еще одно направление работы – повышение уровня осведомленности родителей о рисках, которые подстерегают их детей в интернете.
  • Повышение уровня цифровых компетенций украинских предпринимателей.

Содействие распространению технологических решений для эффективного ведения бизнеса.

"Наша задача – не только упрощение взаимодействия украинских граждан с государством с помощью современных технологий, но и создание комфортных условий для предпринимательства. Еще одна цель – сделать все возможное, чтобы защитить украинских детей от угроз в интернете, в частности социальные сети", – завил Федоров .

Что известно о программе цифровой грамотности?В конце декабря Кабмин запустил онлайн-проект "Дия. Цифровое образование". Это онлайн-программа, которая должна повысить цифровую грамотность украинцев. Цифровое образование населения – это одна из стратегических задач правительства. В общем, они планируют оцифровать 100% государственных услуг. Эту платформу запустили в рамках проекта Дия. Онлайн-программа официально стартует стартует 21 января 2020 года.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Кабинет Министров Украины Техно Новости Техно Интернет
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