Киевстар продолжает закрывать тарифы: перечень

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Киевстар продолжает закрывать пакеты и изменять тарифы
Киевстар продолжает закрывать пакеты и изменять тарифы / 24 канал

Украинский мобильный оператор Киевстар сообщил об очередном закрытии ряда тарифных планов для абонентов. Прекращение действия стартовых пакетов начнется с 22 февраля.

Киевстар переводит пользователей устаревших тарифных планов на новые, говорится на официальном сайте компании.

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Почему Киевстар решил закрыть некоторые тарифы? В компании пояснили, что вынуждены прекратить действие некоторых устаревших планов. К тому же, вследствие больших объемов мегабайт для использования интернета спрос на заказ пакетов мегабайт снижается.

Какие тарифные планы закрываются в 2019 году?

  • Безлим Видео 2017 (абонплата — 95 гривен)
  • Безлим Видео 2017+ (абонплата — 90 гривен)
  • Безлим Разговоры 2017 (абонплата — 45 гривен)
  • Безлим Разговоры 2017+ (абонплата — 45 гривен)
  • Безлим Соцсети 2017 (абонплата — 65 гривен)
  • Безлим Соцсети 2017+ (абонплата — 60 гривен)
  • Максимальный БЕЗЛИМ 2017+ (абонплата — 135 гривен)
  • Максимальный БЕЗЛИМ 2017 (абонплата — 155 гривен)
  • Киевстар Онлайн Экстра (абонплата — 80 гривен)
  • Киевстар Онлайн Экстра Регион (абонплата — 70 гривен)

Также прекращают действие такие интернет-пакеты: "Поиск", "Общение", "Развлечения", "Безлимитный Интернет", "Интернет 1000", "Свободный Интернет".

В Киевстаре предостерегает, что если абонент не изменит свой тариф самостоятельно — его автоматически заменят в период с 21 февраля по 15 апреля на другой. Однако впоследствии абонент все равно сможет изменить его бесплатно на любой другой из доступных.

Каждому абоненту будет предложен альтернативный тарифный план с действующей линейки с улучшенными условиями и большим объемом услуг. Так, в действующих тарифных планах предоставляется больше минут для звонков на номера других мобильных операторов Украины и для международных звонков на некоторые популярные направления, больше мегабайт мобильного интернета, больше дополнительных услуг,
— добавили в компании.

Киевстар накануне уже закрыл ряд тарифных планов. Больше — читайте здесь.

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Теги: Техно IT-бизнес Тарифы
Источник: 24 канал
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