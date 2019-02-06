Концепт будущего: как будет выглядеть iPhone 2020 года

Фанаты Apple ожидают, что компания представит как минимум один флагман в 2019 году, хотя о будущей новинке практически ничего неизвестно. Но известный инсайдер Бен Гескин решил пойти дальше и предположил, как может выглядеть iPhone, который выпустят в 2020 году.

Так, инсайдер предполагает, что в 2020 году смартфон наконец избавится от широкого выреза вверху экрана. Вместо этого на экране будет небольшое отверстие для селфи-камеры (такие смартфоны с "дырой" в экране готовит компания Samsung, в частности такое решение применили в флагмане Galaxy S10 +).

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Также у новинки будут еще более тонкие рамки, чем в нынешних моделей. Выглядит концепт очень презентабельно.

Что еще известно. Недавно СМИ сообщили, что iPhone 2020 года получит модуль камеры для трехмерного сканирования. Также ранее было известно, что в 2020 году в смартфонах Apple наконец появиться поддержка 5G (большинство китайских флагманов будут поддерживать эту технологию уже в этом году).

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