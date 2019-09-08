Кто сказал, что люди не летают: в Германии планируют запустить летающее такси

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В Германии планируют запустить летающее такси
В Германии планируют запустить летающее такси / 4pda

Немецкий стартап Volocopter объявил об окончании разработки первого летательного аппарата серийного производства VoloCity – гибрида дрона и вертолета, который станет аэротакси. Испытания аппарата проведут в ближайшее время.

VoloCity способен набирать максимальную скорость до 110 километров в час. Дальность полета аппарата составляет 35 километров. Салон такси рассчитан на двоих с ручной кладью. Вместо размещения классического вертолетного винта инженеры установили 18 роторов с небольшими лопастями. Благодаря такому решению удалось существенно снизить уровень шума.

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Этот прототип уже четвертый. Доработав первые три поколения, инженеры Volocopter провели более тысячи испытательных полетов.

Благодаря VoloCity мы сможем открыть первые коммерческие маршруты и наконец воплотим в жизнь идею городской воздушной мобильности. Транспортные средства нашей компании полностью соответствуют стандартам Европейского агентства по авиационной безопасности,
– отметил генеральный директор Volocopter Флориан Рейтер.

Перед руководством Volocopter задачи над созданию экосистемы для транспорта будущего. Сейчас разработчики рассматривают ключевые локации для размещения так называемых VoloPorts – компактных аэровокзалов.

Літаюче таксі майже безшумне
Летающее такси почти бесшумное

Разработка аэротакси VeloCity ведется еще с 2011 года. За восемь лет стартап привлек около 35 миллионов евро инвестиций. Одними из вкладчиков стали компании Daimler и Intel. Испытания четвертой версии VeloCity планируют провести в Сингапуре до конца 2019 года.

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Теги: Новости Техно Техно Искусственный интеллект
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