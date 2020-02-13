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Лайнер с коронавирусом: пассажирам предоставили бесплатный доступ к порно

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Лайнер з коронавірусом Diamond Princess / nypost.com

На борту круизного судна "Diamond Princess", который находится на карантине у берегов Японии продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Чтобы дать возможность пользователям отвлечься, сайт CamSoda предоставил больным бесплатный доступ к порно.

Как передает Fox News, CamSoda решил бесплатно открыть доступ всем, кто сейчас находится на борту изолированного в Японии судна.

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Как рассказал заместитель руководителя сайта Дерена Паркера, эту акцию устроили чтобы отвлечь пассажиров и членов экипажа от коронавируса и помочь справиться со скукой.

Как получить доступ

Чтобы получить доступ к порнографии пассажирам нужно выслать сотрудникам порносайта туристические документы по электронной почте. Правда руководство перевозчика еще не предоставило ответ на предложение компании.

Что известно о Diamond Princess

Это туристический лайнер, на борту которого находятся 3700 человек из 56 стран. Тысяча людей это члены экипажа, в том числе 25 украинцев.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. А остальные люди вынуждены находиться на судне по меньшей мере 14 дней. По состоянию на 13 февраля, коронавирусом на судне заболело 218 человек, в том числе 2 украинца – 25-летний мужчина и 37-летняя женщина.

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Теги: Коронавирус 2020 Здоровье Секс Порно Новости Техно Техно Интернет
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