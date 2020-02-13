Лайнер с коронавирусом: пассажирам предоставили бесплатный доступ к порно
На борту круизного судна "Diamond Princess", который находится на карантине у берегов Японии продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Чтобы дать возможность пользователям отвлечься, сайт CamSoda предоставил больным бесплатный доступ к порно.
Как передает Fox News, CamSoda решил бесплатно открыть доступ всем, кто сейчас находится на борту изолированного в Японии судна.
Интересно: Ко Дню Валентина Pornhub предлагает заказать видеовалентинку
Как рассказал заместитель руководителя сайта Дерена Паркера, эту акцию устроили чтобы отвлечь пассажиров и членов экипажа от коронавируса и помочь справиться со скукой.
Как получить доступ
Чтобы получить доступ к порнографии пассажирам нужно выслать сотрудникам порносайта туристические документы по электронной почте. Правда руководство перевозчика еще не предоставило ответ на предложение компании.
Что известно о Diamond Princess
Это туристический лайнер, на борту которого находятся 3700 человек из 56 стран. Тысяча людей это члены экипажа, в том числе 25 украинцев.
Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. А остальные люди вынуждены находиться на судне по меньшей мере 14 дней. По состоянию на 13 февраля, коронавирусом на судне заболело 218 человек, в том числе 2 украинца – 25-летний мужчина и 37-летняя женщина.
Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно