Кто такой Леонид Каденюк: первый украинский астронавт, развернувший в космосе сине-желтый флаг

19 ноября 1997 года состоялось историческое событие для Украины — впервые в истории независимой страны наш космонавт Леонид Каденюк отправился в открытый космос. Техно 24 вспоминает самые интересные факты из жизни нашего легендарного космонавта.

Детство и юность Леонида Каденюка

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в небольшом селе Клишковцы, на Буковине в интеллигентной семье. Оба родителя Леонида были учителями. Но юный Каденюк не пошел по следам родных, а выбрал карьеру военного.

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После окончания средней школы, в 1967 году, он поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков.

После окончания училища, Леонид продолжил развиваться в сфере авиации. Так, в 1977 году, он окончил Центр подготовки летчиков-испытателей и получил диплом и квалификацию "летчик-испытатель". А в 1989 году он получил диплом самолетостроительного факультета Московского авиационного института.

В общем, за свою карьеру пилота Каденюк совершил полет на более чем 50 типах и моделях самолетов различного назначения.

Космонавт-испытатель

Еще в 1971 году Каденюк сумел пройти огромный конкурсный отбор и попасть в отряд советских космонавтов-испытателей. Он был среди 9 счастливчиков многоразовой космической системы "Буран". В течение двух месяцев украинец принимал участие в отработке снижения и захода на посадку космического корабля "Буран".

В 1977-1979 годах Леонид Каденюк прошел подготовку и получил квалификацию космонавта-испытателя. Кроме того, он получил уникальные инженерные и летные навыки во время подготовки к космическим полетам. В частности, Леонид изучил космические корабли "Союз", "Союз-ТМ", "Буран", орбитальной станции "Салют", частично орбитальный комплекс "Мир" и американский космический корабль многоразового использования Space Shuttle.

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В 1990-1992 годах Каденюк прошел подготовку как командир транспортного корабля "Союз-ТМ".

Полет в Космос

В июне 1995 года Леонида Каденюка отобрали в группу астронавтов Национального космического агентства Украины. Тогдашний президент Украины Леонид Кучма лично говорил с действующим американским президентом Биллом Клинтоном, договариваясь за полет украинца.

Леонид Каденюк с международной группой астронавтов

С того же времени началась подготовка к полету в открытый космос. В частности, Каденюк работал научным сотрудником отдела фитогормонологии Института ботаники имени М. Г. Холодного. Также он прошел подготовку в NASA как специалист по полезной нагрузке.

Этот исторический для Украины день наступил 19 ноября. Тогда первый (и до наших дней единственный) космонавт независимой Украины на корабле NASA полетел в космос. Каденюк совершил полет в составе американской команды на шаттле Columbia.

Каденюк работал в космосе как ученый-биолог

Леонид Каденюк развернул в космосе сине-желтоватый флаг

Это был настоящий прорыв для Украины. После этого наша страна по праву могла называться "космической державой".

В космосе Каденюк пробыл до 5 декабря. У каждого из космонавтов экипажа была своя задача. Украинец исполнял роль ученого-биолога. Экипаж проводил эксперименты с тремя видами растений: репой, соей и мхом. Космонавты должны были выяснить, как невесомость влияет на рост и развитие этих растений.

Позже украинский космонавт вспоминал, что самое сложное в Космосе было спать, ведь в состоянии невесомости человек может уснуть на потолке или стене. Вот украинец спал на стене – ему приходилось фиксировать свой спальный мешок шестью специальными креплениями.

Именно благодаря Каденюку украинский гимн прозвучал в открытом космосе.

Я был первым, кто полетел в космос с украинским флагом и выполнил задание украинского правительства. В 1997 году впервые украинский гимн прозвучал в открытом космосе, – рассказал космонавт.

Позже, на один из самых популярных вопросов журналистов "не было ли страшно", Каденюк лаконично отвечал "страшно интересно".

"Кроме положительных впечатлений были и отрицательные от того, что я увидел – это чрезвычайно тонкий слой атмосферы, который окутывает Землю на фоне черного Космоса. Меня аж ужас пробрал: неужели в таком тоненьком слое существует жизнь... Там понимаешь насколько неправильно живет общество. Имею в виду создание ядерного, химического оружия – все это засоряет нашу биосферу", – рассказал астронавт.

Просветительская работа

После возвращения на Землю Каденюк не перестал интересоваться космосом. В июле 1999-го он стал внештатным помощником президента Кучмы по вопросам авиации и космонавтики. А в январе 2011 года стал советником Премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики.

Биография Леонида Каденюка: видео

Кроме того, Каденюк написал пять научных работ, в 2017 году издал книгу под названием "Миссия – Космос". Также он проводил много встреч с молодежью.

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Встреча во Львове

Книга "Миссия – Космос"

Леонид Каденюк оставался сторонником здорового образа жизни. И надо заметить, что в свои 67 лет он выглядел значительно моложе. Так он и умер – во время движения. Сердце известного украинца остановилось во время традиционной утренней пробежки от сердечного приступа.

В одном из последних интервью Каденюк рассказал, почему любил бегать:

"Бег – это здоровый стресс для всех систем организма. При этом нагружаются сердечно-сосудистая система, легкие, почки, печень, мышечная система. Кислородом наполняется весь организм вплоть до клетки. Но все должно быть в меру. Бегаю не ради рекордов, а ради здоровья".