LG G8 ThinQ: дата выхода и неожиданная цена инновационного смартфона

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LG G8 ThinQ: дата выхода и цена
LG G8 ThinQ: дата выхода и цена / Technology News World

Во время флагманского смартфона LG G8 ThinQ на выставке MWC 2019 производитель раскрыл все технические особенности устройства, а вот цена и дата старта продаж остались неизвестными. Через две недели после презентации LG все же назвала стоимость новинки, и оказалась она очень неожиданной.

Дата выхода. Как сообщает PhoneArena, уже в эту пятницу, 15 марта, LG G8 ThinQ официально станет доступен для заказа в Южной Корее, а в продажу он поступит через неделю, 22 марта.

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Цена. У себя на родине смартфон будет продаваться по цене 897 600 вон, что по нынешнему курсу равняется примерно 20 844 гривны. Для сравнения, прошлогодний LG G7 ThinQ стоил на старте 898 700 вон – около 20 870 гривен.

Кроме того, новый флагман LG оказался даже доступнее Galaxy S10e – младшей модели в линейке Samsung, которая в Корее стоит около 20 979 гривен.

Презентация LG G8 ThinQ – смотрите видео

 

Особенности. Напомним, что LG G8 ThinQ получил новый процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6,1-дюймовый OLED-дисплей, способный выступать в роли динамика, 32-битный ЦАП и резонансную камеру Boombox speaker, функцию сканирования ладони и поддержки управления жестами без касания к устройству.


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Теги: Техно Смартфоны LG Новости Техно
Источник: 24 Канал
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