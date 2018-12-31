LG запатентовала необычный гибкий смартфон: фото

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LG запатентовала необычный гибкий смартфон
LG запатентовала необычный гибкий смартфон / Фото из открытых источников

Вслед за Samsung, Oppo и другими производителями о производстве собственного гибкого смартфона объявила компания LG. Южнокорейский производитель уже запатентовал несколько интересных решений для своего нового смартфона.

Об этом сообщает 4PDA.

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Новый патент, который зарегистрировали во Всемирном ведомстве интеллектуальной собственности, содержит детальное описание устройства, получившего рабочее название "мобильный терминал с возможностью скручивания".

Новий патент гнучкого смартфона від LG
Новый патент гибкого смартфона от LG

Согласно патенту, необычный гаджет оснащен гибким сенсорным дисплеем, который может быть не просто изогнутым, а скрученным в форме трубки. Устройство также обеспечили вспомогательным дисплеем на неподвижной части корпуса и укомплектовали стилусом. Также сообщается и о возможности прикрепить к будущей новинке несколько камер, включая специальный модуль для получения 3D-снимков.

LG
Гибкий смартфон LG сможет запускать одновременно три приложения

По обе стороны гибкого дисплея расположены элементы корпуса, внутрь которых (или одного из них) сворачивается экран. При необходимости владелец может вытянуть весь дисплей целиком или частично. В полностью развернутом виде устройство предусматривает возможность работы сразу с тремя приложениями в режиме многозадачности.

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На левой части устройства расположен небольшой дисплей, отображающий различную информацию – погоду, календарь, время, уровень заряда и так далее. Правая часть корпуса оснащена физической кнопкой Home.

LG
Гибкий смартфон LG будет скручиваться

На данный момент сроки выхода новой разработки LG на рынок – неизвестны.

 

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Теги: Техно Смартфоны LG Разработки
Источник: Техно
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