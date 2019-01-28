Lifecell закрывает 4 тарифных плана

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Lifecell тоже закрывает несколько тарифных планов
Lifecell тоже закрывает несколько тарифных планов / epravda.com.ua

Украинский мобильный оператор Lifecell заявил о закрытии сразу 4 своих тарифных планов. В частности, перестанут существовать тарифы "3G Гаджет", "3G+ Гаджет", "3G+ Гаджет 2017", "life:) Online".

Как сообщили в пресс-службе оператора, тарифные планы закроют 5 февраля. При этом абонентов, которые пользуются этими тарифами, автоматически переведут на условия тарифного плана "Гаджет". А оплаченные и начисленные по предыдущему тарифу пакеты услуг сохраняются согласно сроку их действия.

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Если же абонентам не подходит "Гаджет", то до 25 марта они могут бесплатно перейти на любой другой тарифный план lifecell.

Ранее о закрытии непопулярных тарифов заявили в Киевстаре. Оператор закрывал обслуживание абонентов в рамках 13 тарифных планов. В компании объяснили, что эти тарифные планы стали устаревшими.

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Теги: Техно Мобильные устройства IT-бизнес
Источник: Техно
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