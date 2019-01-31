Лунный календарь февраль 2019

Лунный календарь на февраль 2019 года составленный на основе специальных вычислений, учитывая ее положение в конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Так, в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом влияния Луны на ваше самочувствие.

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лунный календарь на февраль 1 февраля Убывающая луна 26,27 день 2 февраля Убывающая луна 27,28 день 3 февраля Убывающая луна 28,29 день 4 февраля Убывающая луна 29,30 день 5 февраля Новая луна 30,1,2 день 6 февраля Растущая луна 2,3 день 7 февраля Растущая луна 3,4 день 8 февраля Растущая луна 4,5 день 9 февраля Растущая луна 5,6 день 10 февраля Растущая луна 6,7 день 11 февраля Растущая луна 7,8 день 12 февраля Растущая луна 8,9 день 13 февраля Первая четверть 9,10 день 14 февраля Растущая луна 10,11 день 15 февраля Растущая луна 11,12 день 16 февраля Растущая луна 12,13 день 17 февраля Растущая луна 13,14 день 18 февраля Растущая луна 14,15 день 19 февраля Полная луна 15,16 день 20 февраля Убывающая луна 16,17 день 21 февраля Убывающая луна 17,18 день 22 февраля Убывающая луна 18,19 день 23 февраля Убывающая луна 19,20 день 24 февраля Убывающая луна 20 день 25 февраля Убывающая луна 20,21 день 26 февраля Третья четверть 21,22 день 27 февраля Убывающая луна 22,23 день 28 февраля Убывающая луна 23,24 день

Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.

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Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния к другому, проходя четыре фазы, которые называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны к другому. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и посреди дня – именно поэтому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.

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