Лунный календарь февраль 2019

15 Читати новину українською
Лунный календарь февраль 2019 - фазы луны на декабрь - Украина
Лунный календарь февраль 2019 / Unsplash

Лунный календарь на февраль 2019 года составленный на основе специальных вычислений, учитывая ее положение в конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Так, в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом влияния Луны на ваше самочувствие.

Читайте также: Лунный календарь стрижек на февраль 2019: важные советы

лунный календарь на февраль
1 февраля Убывающая луна 26,27 день
2 февраля Убывающая луна 27,28 день
3 февраля Убывающая луна 28,29 день
4 февраля Убывающая луна 29,30 день
5 февраля Новая луна 30,1,2 день
6 февраля Растущая луна 2,3 день
7 февраля Растущая луна 3,4 день
8 февраля Растущая луна 4,5 день
9 февраля Растущая луна 5,6 день
10 февраля Растущая луна 6,7 день
11 февраля Растущая луна 7,8 день
12 февраля Растущая луна 8,9 день
13 февраля Первая четверть 9,10 день 
14 февраля Растущая луна 10,11 день
15 февраля Растущая луна 11,12 день
16 февраля Растущая луна 12,13 день
17 февраля Растущая луна 13,14 день 
18 февраля Растущая луна 14,15 день
19 февраля Полная луна 15,16 день
20 февраля Убывающая луна 16,17 день
21 февраля Убывающая луна 17,18 день
22 февраля Убывающая луна 18,19 день
23 февраля Убывающая луна 19,20 день
24 февраля Убывающая луна 20 день
25 февраля Убывающая луна 20,21 день
26 февраля Третья четверть  21,22 день
27 февраля Убывающая луна 22,23 день
28 февраля Убывающая луна 23,24 день

Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.

Читайте также: Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 года для всех знаков Зодиака

Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния к другому, проходя четыре фазы, которые называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны к другому. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и посреди дня – именно поэтому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос Луна
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
29 января 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
419
NASA будет защищать Землю от астероидов
28 января 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
Борис Немировський 405
Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
28 января 20:02 Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
310
День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
28 января 14:02 День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3464
Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
27 января 20:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1697
#10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
26 января 20:04 #10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
536
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук