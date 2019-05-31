Массаж, маникюр и Coffee Shop: чем поражает офис IT-компании во Львове

Офис IT-компании Symphony Solutions во Львове больше напоминает развитое нидерландское село, чем современное пространство для работы.

Главный офис компании расположен именно в Нидерландах.

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Офис компании во Львове расположился в трехэтажном здании общей площадью около 2800 квадратных метров, здесь работает более 300 сотрудников и за основу дизайна интерьера помещения приняли настоящую нидерландскую деревню Заансе Сханс.



Офис IT-компании Symphony Solutions во Львове//Фото: lviv.com

При входе можно увидеть огромную декоративную мельницу, а на потолке – подвешенную корову.

Рабочие помещения — это большие оупен-спейсы, а весь первый этаж занимает релакс-зона. Здесь слышно пение птиц, можно отдохнуть за чашкой кофе в Old Amsterdam Café. В зону релакса Wellness Zone входит комната для йоги, комната для малышей, массажная комната и даже услуги мастера маникюра.



Массажная комната в офисе IT-компании Symphony Solutions во Львове//Фото: dou.ua

Митинг-румы для совещаний и звонков оборудованы в виде маленьких отдельных "домов", в которых есть все необходимое для продуктивной работы.

Специально для декора из Нидерландов привезли антикварные вещи, картины, аксессуары и даже обои, чтобы до мельчайших деталей воссоздать тамошнюю атмосферу. Два больших тренинг-рума обустроены, как зеленый лес.



Тренинг-рум в офисе компании Symphony Solutions во Львове//Фото: dou.ua

Фото: lviv.com, dou.ua

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