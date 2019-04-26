Microsoft блокирует обновление Windows 10 на некоторых компьютерах: в чем причина

Компания Microsoft объявила, что будущее обновление Windows 10 May 2019 Update имеет проблемы, которые могут помешать его установке на некоторые устройства.

В чем проблема? По данным Extremetech, компьютеры, работающие под управлением Windows 10 1803 или 1809 с внешним USB-накопителем или SD-картой, при попытке обновиться до 1903 получат сообщение об ошибке.

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Причина, как сообщается, состоит в некорректной работе механизма переназначения дисков. Поэтому компания заблокировала возможность установки апдейта на такие ПК, хотя полностью сборник не отзывала.

Как ее решить? В качестве решения данной проблемы предлагается полностью отключить все внешние накопители на время обновления, подключить их можно позже.



Windows 10 при обновлении некоторых ПК выдает ошибку

В Редмонде пока не уточнили, когда планируют переписать код "сбойного" модуля Windows 10 May 2019 Update, чтобы разрешить ситуацию.

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