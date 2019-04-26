Microsoft блокирует обновление Windows 10 на некоторых компьютерах: в чем причина

48 Читати новину українською
Microsoft блокирует обновление Windows 10 на некоторых компьютерах: в чем причина
/ Extremetech

Компания Microsoft объявила, что будущее обновление Windows 10 May 2019 Update имеет проблемы, которые могут помешать его установке на некоторые устройства.

В чем проблема? По данным Extremetech, компьютеры, работающие под управлением Windows 10 1803 или 1809 с внешним USB-накопителем или SD-картой, при попытке обновиться до 1903 получат сообщение об ошибке.

Читайте также: В Украине создали своеобразный Amazon для государственных закупок

Причина, как сообщается, состоит в некорректной работе механизма переназначения дисков. Поэтому компания заблокировала возможность установки апдейта на такие ПК, хотя полностью сборник не отзывала.

Как ее решить? В качестве решения данной проблемы предлагается полностью отключить все внешние накопители на время обновления, подключить их можно позже.

Windows 10
Windows 10 при обновлении некоторых ПК выдает ошибку

В Редмонде пока не уточнили, когда планируют переписать код "сбойного" модуля Windows 10 May 2019 Update, чтобы разрешить ситуацию.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Какой будет погода на Пасху и майские праздники: прогноз
сегодня
7893
Теги: Новости Техно Техно Интернет Microsoft Windows 10
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфон Meizu 16s представили официально: характеристики и цена
24 апреля 14:09 Смартфон Meizu 16s представили официально: характеристики и цена
761
Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
22 апреля 08:09 Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
190
Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
21 апреля 16:04 Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
Євгенія Мазур 142
Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
20 апреля 22:05 Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
Олег Тичинський 539
Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
20 апреля 18:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
Женя Котик 783
Новости
Больше новостей
Залиште відгук