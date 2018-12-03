Microsoft будет поставлять очки дополненной реальности армии США

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Microsoft будет поставлять очки дополненной реальности армии США
Microsoft будет поставлять очки дополненной реальности армии США / Microsoft

Корпорация Microsoft за последние годы достигла немалых успехов в области разработки системы дополненной и виртуальной реальности. Доказательством этого может служить новость о том, что производитель программного обеспечения планирует поставлять AR-шлемы HoloLens для американских солдат, находящихся в зоне боевых действий.

Об этом сообщает Geekon.

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Отметим, очки HoloLens ранее уже использовались армией США, однако только для обучения солдат. Теперь же стало очевидно, что результатом прогресса гаджета и его реальной эффективности в текущем виде, армия более чем довольна.

Прежде всего, в бою будут применимы уникальные сенсоры обнаружения ближайших движущихся объектов, разработанные инженерами Microsoft именно в рамках развития "смешанной реальности".

Презентация очков Microsoft HoloLens - смотрите видео

 

Суть уникальной технологии обнаружения в Microsoft HoloLens заключается в том, что специальная система сканирования помещений, основанная на искусственном интеллекте, полностью озвучивает окружающее пространство, включая отсканированных в нем людей и различные препятствия. Опасные места вроде ям, склонов или острых предметов, система также озвучивает отдельно, обращая на это внимание.

Отметим, данная технология называется Cognitive Augmented Reality Assistant (CARA), и сначала ее разрабатывали для помощи в пространственной ориентации слепым и слабовидящим людям.

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Теги: Новости США Техно Гаджеты Microsoft
Источник: Техно
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