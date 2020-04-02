24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Microsoft Edge стал вторым по популярности браузером в мире

- Читати новину українською
Иллюстративное фото / Crumpe

Аналитический ресурс NetMarketShare опубликовал статистические данные о доле рынка, которую охватывают различные браузеры по состоянию на конец марта 2020 года. И хотя лидер в гонке популярных приложений остался прежним, среди других участников списка развернулась конкурентная борьба, в которой детищу Microsoft удалось обогнать соперников.

К теме Microsoft Edge решит раздражающую проблему всех браузеров

Самые популярные браузеры

Как сообщает Gizchina, браузер Microsoft Edge занял 7,59% рынка, "подвинув" Mozilla Firefox с показателем 7,19% на третье место. На четвертой строчке рейтинга популярности веб-обозревателей расположился Internet Explorer, на долю которого пришлось 5,87% активных пользователей.

Неизменным же лидером как и ранее, с огромным отрывом от своих "конкурентов", остается Google Chrome, который охватывает 68,50% рынка.

Несколько лет назад Edge стал доступен для устройств под управлением iOS и Android, что помогло ему расширить активную аудиторию. Кроме того, Microsoft регулярно оптимизирует свою разработку на основе предпочтений большого количества пользователей, расширяя функциональность программы. Даже самый популярный в мире браузер недавно позаимствовал у Edge алгоритмы работы, которые помогают использовать меньше ресурсов батарей ноутбуков.

Главная проблема Edge

Браузер Microsoft Edge оказался худшим в вопросе конфиденциальности пользователей. Оказалось, что во время работы браузер отправлял идентификаторы, которые давали возможность связать поисковые запросы, ассоциированные IP-адреса и данные о пребывании на собственные серверы, причем подобную функциональность оказалось непросто отключить самим пользователям.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Приложения Microsoft Интернет
Комментарии

Читайте также

сегодня , 08:08 Главные новости 1 апреля: Усиление ограничений во время карантина, изменение оплаты пенсий
Новини України 12947
сегодня , 11:06 Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больных
Лікування 138582
сегодня , 08:05 Huawei анонсировала умный удлинитель с функцией быстрой зарядки
Ґаджети 225
сегодня , 11:03 Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
Здорове життя 496892
сегодня , 11:25 Во время карантина в Тунисе улицы будут патрулировать роботы
Ґаджети 221
сегодня , 06:00 Новости про коронавирус 1 апреля: масочный режим в Украине, в мире более 900 000 случаев
Новини України 23228
сегодня , 09:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
Інтернет 17806
сегодня , 10:10 YouTube запустит сервис коротких видео для конкуренции с TikTok
Інтернет 149
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 09:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
Ірина Полицька
1 апреля 20:03 Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
Михайло Года
1 апреля 17:30 Детище Стива Джобса – как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк
1 апреля 08:04 Из-за коронавируса отменяют техно презентации и выставки: список событий
Анастасія Можаровська
31 марта 21:00 Коронавирус развязал руки киберпреступникам: эксперт рассказал, как защититься
Ірина Полицька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук