Microsoft объявила цены на платную поддержку Windows 7: цифры впечатляют

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Поддержка Windows 7 - цена платной поддержки ОС
Microsoft объявила цены на платную поддержку Windows 7 / Engadget

Уже 14 января 2020 года Microsoft прекратит поддержку Windows 7. Ранее компания обещала расширить поддержку обновлений безопасности для этой операционной системы на три года для корпоративных клиентов и государственных структур.

Сайт Overclockers сообщает, что недавно многие крупные компании получили сообщение от Microsoft, которое содержит план оплаты для желающих использовать Windows 7.

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С января 2020 года стоимость поддержки Windows 7 Professional составит 50 долларов за устройство, а корпоративная версия Windows Enterprise (речь идет о соглашении и лицензировании между конкретной компанией и Microsoft) обойдется клиентам в 25 долларов за устройство.

Статистика використання різних версій операційної системи Windows

Статистика использования различных версий операционной системы Windows

С каждым годом эти суммы будут удваиваться. Таким образом, в 2021 году компаниям придется выложить дополнительные 100 долларов за Extended Security Updates (ESU) для Windows 7 Professional и 50 долларов для Windows Enterprise. Наконец, с января 2022 года по январь 2023 года стоимость поддержки упомянутых операционных систем возрастет до 200 долларов и 100 долларов соответственно.

По информации ресурса NetMarketShare, сейчас под управлением Windows 7 продолжают работать около 37% всех настольных компьютеров и ноутбуков. Доля Windows 10 при этом составляет 40%.

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Теги: Техно Microsoft Интернет Цены
Источник: 24 Канал
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