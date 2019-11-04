Microsoft перевела работников на 4-дневную неделю: эксперимент очень успешный

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Microsoft перевела работников на 4-дневную неделю
Microsoft перевела работников на 4-дневную неделю / unsplash.com

Компания Microsoft в Японии перевела свой офис на 4-дневную рабочую неделю. Эксперимент оказался очень успешным – производительность сотрудников только повысилась.

Как пишет cnbc.com, перейдя на новую систему работы, компания отметила скачок уровня производительности почти 40%.

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Детали эксперимента. Компания провела конкурс Microsoft Work Work Choice Challenge, после которого сделала работникам дополнительный выходной в пятницу.

Таким образом 2 300 работников компании отдыхают 3 дня в неделю, а на работу ходят с понедельника по четверг.

Преимущества. За период этого эксперимента, производительность каждого работника в среднем выросла на 39,9% (по сравнению с таким же промежутком 2018 года).

Но это не единственное преимущество этого эксперимента. Это позволило компании сократить расходы: на 23,1% снизилось потребление электроэнергии и на 58,7% меньше страниц, напечатанных за этот период.

Нововведение очень понравилось работникам – 92,1% заявили, что им понравилась четырехдневная рабочая неделя.

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Теги: Техно Новости Техно Япония Microsoft IT-бизнес
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