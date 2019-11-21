Минцифры ищет "лицо" электронных водительских удостоверений

В Украине ищут человека, которого будут узнавать миллионы. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил конкурс по поиску лица для демоверсии электронных водительских удостоверений.

Человека, фото которого появится на первом электронном удостоверении, выберут 23 ноября, написал в фейсбуке Михаил Федоров.

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Каждый, кто установит себе приложение или увидит его в App Store или Google Play на welcome экране, увидит вас! Поверьте, это будут миллионы людей,

– написал Федоров.

По его словам, мобильное приложение "Действие" правительство планирует представить в ближайшее время.

Что такое "Действие"?

Это проект Кабинета министров о государстве в смартфоне. Украинцы благодаря приложению или сайту смогут найти в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

Чтобы стать лицом электронных водительских удостоверений, нужно прикрепить в комментарии к посту Федорова в фейсбуке свое фото.

Победителя выберут в 14:00 23 ноября.

Сейчас на предложение откликнулось уже более 300 украинцев.

Что известно о внедрении электронных водительских удостоверений?