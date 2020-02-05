LG и ZTE отказались от участия в престижной выставке из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса может привести к замораживанию бизнес-активности не только в Китае, но и за пределами страны. Распространение инфекции может негативно повлиять на посещаемость выставки Mobile World Congress 2020 в Барселоне.

Кто отказался от участия в выставке

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Сразу два крупных производителя электроники уже сообщили журналистам о пропуске известного ежегодного мероприятия. Открытие выставки запланировано на 24 февраля, но компании LG и ZTE уже отказались демонстрировать свои достижения в Испании.

Что хотели показать компании

В частности, ожидалось, что компания ZTE представит 25 февраля флагманский смартфон Axon Pro 10s и даже продемонстрирует собственную 5G-инфраструктуру. Представители южнокорейского вендора сообщили, что пересмотрели планы посещения Барселоны из-за опасений за здоровье своих сотрудников.

Что важно знать о коронавирусе в Китае?

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США, Франции. Также вспышку вируса зафиксировали и в Германии и появились сообщения об инфицированных в России. Всемирная организация здравоохранения обозначила новый вирус из Китая 2019-nCoV.



Новый коронавирус стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 493 человека, всего заболели 24 597 человек (данные по состоянию на день 5 февраля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 942 людей выздоровели от коронавируса.

Меры безопасности на выставке

Компания GSM Association, один из организаторов выставки, заявила, что примет дополнительные меры для защиты посетителей:

увеличит число врачей на мероприятии

введет политику "без рукопожатий"

поменяет протокол передачи микрофонов выступающим.

Кроме того, участникам рекомендуется быть готовыми к карантину, когда это будет необходимо.

Ранее о закрытии сети розничных магазинов на территории КНР объявила компания Xiaomi, а известный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо предсказал падение продаж новых iPhone из-за эпидемии коронавируса.

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