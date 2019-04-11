Monobank научили считывать данные с карточки в одно касание: видео

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Новая функция Monobank
Новая функция Monobank / nachasi.com

Украинский интернет-банк Monobank добавил новую функцию, которая предусматривает считывания данных с карты с помощью одного прикосновения. Правда, эта услуга доступна только для пользователей гаджетов на базе Android.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский опубликовал соответствующее видео.

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Передача данных происходит через модуль NFC. Достаточно поднести телефон к карте и приложение вытянет данные и заполнит реквизиты для перевода денег.

"Прикоснулся к карте, на которую надо перевести деньги и вуаля, приложение открывает меню перевода на эту карту и номер карты уже заполнен. Осталось только указать сумму перевода и отправить", – рассказал Гороховский.

Чем эта функция полезна. Это будет полезно для прямых платежей продавцам вместо наличных расчетов. По схожему принципу работает система оплаты через QR-коды.

Что такое NFC?
Это модуль гаджетов, который позволяет выполнять бесконтактные платежи с помощью своего девайса. Если устройство поддерживает такую функцию, то просто поднеся его к терминалу, можно осуществить оплату.

Большинство новых флагманских смартфонов оснащены этим модулем. А вот среди бюджетных китайских смартфонов наличие такого модуля – редкость.

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Теги: Новости Техно Техно Банки Интернет
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