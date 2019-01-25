На украинском рынке появится новый бренд игровых ноутбуков: детали

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В Украине появился бренд игровых ноутбуков EPIC Power Machines
В Украине появился бренд игровых ноутбуков EPIC Power Machines / EPIC

Появляется все больше компаний, которые предлагают настольные компьютеры или ноутбуки для гейминга под собственной маркой. Недавно к ним присоединилась украинская компания EPIC, которая предлагает собственные ноутбуки Power Machines.

Вполне ожидаемо, что за помощью в производстве новый бренд обратился к одному из ODM-производителей, а именно тайваньской компании Clevo, сообщает Overclockers.

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К преимуществам продуктов EPIC Power Machines, пожалуй, можно отнести местную гарантию, а также гибкий конфигуратор, позволяющий купить игровой ноутбук с GeForce GTX 1050 Ti за 16 тысяч гривен. Правда, в данном случае CPU, оперативную память и накопитель придется установить самостоятельно.

EPIC Power Machines
EPIC позволяет пользователям самостоятельно укомплектовать свой игровой ноутбук при заказе

Что касается модельного ряда лэптопов, то EPIC Power Machines предлагает 15,6-дюймовые ноутбуки (Clevo NB50TK1 и N950TP6), которые оснащаются настольными процессорами Intel Coffee Lake-S, а также устройства с 17,3-дюймовыми экранами (Clevo N871EK1 и PA71EP6), "сердцем" которых является 6-ядерный процессор Intel Core i7-8750H (2,2/4,1 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель GeForce GTX 1050 Ti или GTX 1060 6GB.

Все ноутбуки оснащены дискретными видеокартами NVIDIA GeForce GTX 10 серии, матовыми Full HD IPS дисплеями, мобильными или десктопными процессорами Intel 8 поколения, а также поддерживают установку до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4.

Что известно о компании EPIC? Это первый в Украине бренд игровых ноутбуков, который при заказе позволяет изменить конфигурацию ноутбука. То есть вы самостоятельно можете выбрать оптимальное для себя сочетание процессора, видеокарты, оперативной памяти и встроенного накопителя. Модельный ряд ноутбуков EPIC Power Machines представлен 15 и 17-дюймовыми решениями.

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Теги: Новости Украины Техно Гаджеты ноутбук Игры
Источник: Техно
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