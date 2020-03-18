NASA показало новые невероятные снимки Юпитера: фото

Земные космические аппараты продолжают исследовать Солнечную систему и передавать ученым не только сухие строки исследовательских данных, но и фотоотчеты с изображением удаленных звезд. Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало новый "портретный" снимок Юпитера в высоком разрешении.

Новые изображения Юпитера

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На опубликованном изображении четко видно южное полушарие планеты, "украшенную" бурными штормами.

Композитный снимок составлен из четырех фотографий, сделанных исследовательским зондом Juno в феврале 2020 года и "склеенных" исследователем Кевином Хиллом. Ознакомиться с исходной картинкой в разрешении 2260x2260 пикселей (12,8 МБ) можно на сайте NASA.

Хотя большую часть массы Юпитера составляют самые распространенные элементы во Вселенной – водород и гелий, впечатляющие облака, видимые в верхних слоях его атмосферы, состоящие преимущественно из аммиака и сероводорода,

– прокомментировал NASA новый снимок.

Снимки Юпитера: фотогалерея

Что известно об аппарате Juno

Исследовательский аппарат Juno запустили в 2011 году, а достиг Юпитера он пятью годами позже. С тех пор аппарат изучает планету, отправляя ученым фото и ценные данные, помогающие больше узнать о происхождении и составе газового гиганта.

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