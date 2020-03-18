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NASA показало новые невероятные снимки Юпитера: фото

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Земные космические аппараты продолжают исследовать Солнечную систему и передавать ученым не только сухие строки исследовательских данных, но и фотоотчеты с изображением удаленных звезд. Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало новый "портретный" снимок Юпитера в высоком разрешении.

Новые изображения Юпитера

Интересно Астрономы обнаружили звезду через 40 лет после того, как предсказали ее существование

На опубликованном изображении четко видно южное полушарие планеты, "украшенную" бурными штормами.

Композитный снимок составлен из четырех фотографий, сделанных исследовательским зондом Juno в феврале 2020 года и "склеенных" исследователем Кевином Хиллом. Ознакомиться с исходной картинкой в разрешении 2260x2260 пикселей (12,8 МБ) можно на сайте NASA.

Хотя большую часть массы Юпитера составляют самые распространенные элементы во Вселенной – водород и гелий, впечатляющие облака, видимые в верхних слоях его атмосферы, состоящие преимущественно из аммиака и сероводорода,
– прокомментировал NASA новый снимок.

Снимки Юпитера: фотогалерея

 

 

Что известно об аппарате Juno

Исследовательский аппарат Juno запустили в 2011 году, а достиг Юпитера он пятью годами позже. С тех пор аппарат изучает планету, отправляя ученым фото и ценные данные, помогающие больше узнать о происхождении и составе газового гиганта.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Юпитер Космос
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