Нашли незащищенную базу данных с миллионом отпечатков пальцев

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Нашли незащищенную базу данных с миллионом отпечатков пальцев
Нашли незащищенную базу данных с миллионом отпечатков пальцев / cisive.com

Израильские исследователи обнаружили незащищенную базу данных, принадлежащую корейской компании Suprema. Она содержала информацию о сотнях тысяч человек, в том числе и в Европе.

Как пишет dw.com, в базе было около миллиона отпечатков пальцев.

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Это информация с платформы Biostar 2 корейской компании Suprema, специализирующейся на технологиях безопасности. Интересно, что компания называет себя лидером рынка систем биометрического контроля доступа к объектам в Европе.

Что попало в сеть. Долгое время были доступны в сети около миллиона отпечатков пальцев, фото лиц пользователей, незакодированные имена доступа и пароли, а также информация о доступе к различным объектам.

В целом, исследователи получили доступ к более 27,8 миллионов файлов.

"Недоброжелательные агенты могли использовать пробел, чтобы взломать доступ к охраняемым объектам или манипулировать в сфере безопасности протоколами для преступных целей", – говорят исследователи.

Кстати, системы защиты фирмы использует британская полиция, а также многие предприятия в сфере обороны и банки.

Что говорят в компании. Глава отдела маркетинга Suprema Энди Ан уже заявил, что компания изучает информацию. Если опасность будет обнаружена, то компания предупредит своих клиентов.

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