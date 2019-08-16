Назвали лучший смартфон 2019 года

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Назвали лучший смартфон 2019 года
Назвали лучший смартфон 2019 года / unsplash

Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике (EISA) назвала победителей ряда ежегодных номинаций среди смартфонов. "Смартфоном года" признали новый флагман от компании Huawei, а большинство призовых мест заняли устройства от китайских производителей.

"Лучший смартфон" – Huawei P30 Pro

Huawei получила награду в этой номинации уже второй год подряд. В 2018 году звание смартфона года получила модель P20 Pro.

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Эксперты отметили продвинутые технические характеристики смартфона, особенно выделив основную камеру с четырех модулей, производительную мобильную платформу и емкий аккумулятор устройства.

Ранее возможности съемки смартфона высоко оценили в DxOMark – по версии ресурса, флагман Huawei сейчас занимает второе место в общемировом рейтинге камерофонов.

Обзор смартфона Huawei P30 Pro – смотрите видео

"Lifestyle-смартфон" – Honor 20 Pro

Жюри отметило дизайн устройства, стеклянный корпус с градиентной окраской с 3D-стекла и качество съемки на основную камеру устройства.

Особый акцент сделали на цене смартфона, которая позволяет успешно конкурировать с соперниками на рынке смартфонов среднего уровня.

Обзор смартфона Honor 20 Pro – смотрите видео

"Продвинутый смартфон" – OnePlus 7 Pro

Свою "корону" технически продвинутого гаджета OnePlus 7 Pro получил за выдвижную камеру, безрамочный дизайн, производительный процессор Snapdragon 855, накопитель UFS 3.0 и аккумулятор повышенной емкости.

Обзор смартфона OnePlus 7 Pro – смотрите видео

"Лучшая покупка" – Redmi Note 7

В доступном ценовом сегменте смартфон признали лучшей моделью по соотношению цены и характеристик. Гаджет построен на базе мобильной платформы Snapdragon 660, оснащенный трендовой 48-мегапиксельной камерой и длительным временем автономной работы.

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Все номинации EISA будут объявлены на выставке IFA 2019 Берлине, которая стартует 6 сентября.

Обзор смартфона Redmi Note 7 – смотрите видео

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны OnePlus Redmi Huawei
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