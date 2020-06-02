Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4) размером с футбольное поле приблизится к Земле уже на этой неделе. Рассказываем действительно ли астероид летит к Земле и насколько на самом деле он может быть опасным.

24 канал ранее подчеркивал, что NASA очень внимательно следит за всеми астероидами, которые пролетают мимо земли или движутся в нашем направлении. Это нужно для того, что бы предусмотреть реальную угрозу, которую могут представлять такие небесные тела нашей планеты.

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О каком астероиде идет речь

Небесное тело под номером 163348 (2002 NN4) было открыто в 2002 году. NASA установили, что астероид будет пролетать максимально около мимо Землю уже в эту субботу. Ключевое слово тут "мимо". Ни в коем случае речь не идет о том, что астероид движется к Земле.

Насколько астероид опасен

Как вы уже могли понять – ни насколько. По данным NASA, астероид максимально сблизится с Землей в субботу, 6 июня в 6:20 по киевскому времени, а расстояние, на котором астероид будет пролетать мимо земли составляет немалые 5,9 миллиона километров. Стоит отметить, что это в 13 раз больше дистанции от Земли до Луны.

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Почему же все пишут, что астероид потенциально опасный

Дело в том, что траектория астероида пересекает орбиту Земли, поэтому его считают потенциально опасным. Хотя астероид считается наименьшим в "абсолютном выражении" (от 250 до 570 метров), он больше, чем 90 процентов других потенциально опасных тел.

По расчетам NASA в следующий раз мимо нашей планеты астероид 163348 (2002 NN4) будет пролетать в 2024 году.

Смотрите видео об "опасном" астероиде: