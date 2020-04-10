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Неожиданно: Meizu 17 возглавил рейтинг самых мощных смартфонов

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Так может выглядеть Meizu 17 / 4pda

Будущий флагманский смартфон от Meizu стал некой темной лошадкой. Из-за информации о финансовых проблемах компании в качество Meizu 17 мало кто верил. Однако очевидно, что он нас еще удивит – об этом свидетельствуют результаты тестирования AnTuTu.

Смартфон Meizu 17 засветился в базе данных AnTuTu. Причем флагман показал значительный результат, установив рекорд производительности среди Android-устройств.

К теме AnTuTu показала свежий рейтинг производительности смартфонов среднего ценового сегмента

Как свидетельствует скришот, который обнародовали инсайдеры, смартфон набрал в популярном бенчмарке 580 851 баллов.

Что известно о Meizu 17

Как свидетельствуют утечки, Meizu 17 будет работать на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 865. Он будет оснащен двухрежимным 5G-модемом. Устройство получит до 8 или 12 ГБ оперативной памяти, при этом емкость встроенного накопителя всех версий составит 256 ГБ.

Основная камера новинки будет представлена сенсорами с разрешением 64, 20 Мп (широкоугольная оптика) и 12 Мп (телеобъектив).

Емкость аккумулятора Meizu 17 составляет 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки.


Новый лидер рейтинга AnTuTu / Скриншот

 

Цена

Источники свидетельствуют, что Meizu 17 будет представлен 15 апреля. По предварительным данным, его стоимость составит около 569 долларов (почти 16 тысяч гривен) на китайском рынке.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Рейтинг AnTuTu Новости Техно Meizu Смартфоны Техно
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