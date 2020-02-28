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Невероятный смартфон Vivo Apex 2020 поражает своими параметрами, но купить его не получится

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Vivo Apex 2020 года – тот случай, когда в одном смартфоне реализованы сразу столько новых решений, сколько временами нет во всех смартфонах других брендов за целый год. Сегодня Vivo наконец представила это устройство.

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Особенности Vivo Apex 2020

Во-первых, этот аппарат получил экран-водопад, который максимально обтекает боковые грани (угол 120°). Во-вторых, смартфон получил невероятную 120-ваттную зарядку и еще более впечатляющую 60-ваттную беспроводную зарядку.

В-третьих, Vivo Apex 2020 оснащен перископной камерой, отличающейся от тех, которые уже можно найти в серийных моделях. По сравнению с другими существующими сегодня смартфонами с такой камерой, она имеет фиксированное фокусное расстояние. Все другие варианты приближения реализованы с помощью программного обеспечения, отмечает GSM Arena.

В случае Vivo Apex 2020 года, если судить по надписям на самом смартфоне, мы получим 16-мегапиксельную камеру с оптическим зумом от 5х до 7,5 х. Отмечается, что система линз включает две группы неподвижных линз и две группы подвижных. Кроме того, основная 48-мегапиксельная камера получила еще и суперстабилизацию.

Фото Vivo Apex 2020


Vivo APEX 2020 настоящий комбайн технологий

Ну и вишенкой на торте является подэкранная фронтальная камера. Если говорить о других параметрах, то новинка получила экран диагональю 6,45 дюйма, SoC Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

К сожалению, Vivo Apex 2020 года, как и его предшественник, является лишь концептом для демонстрации технологий. Впрочем, что-то из показанного Vivo вполне может реализовать в модели Nex 4.

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Автор: Михаил Года
Теги: Смартфоны Новости Техно Техно Vivo
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