Новый рекордсмен: Lenovo говорят, что смартфон Z6 Pro станет самым производительным на рынке

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Lenovo Z6 Pro станет самым производительным на рынке
Lenovo Z6 Pro станет самым производительным на рынке / gizmochina.com

Новый смартфон Lenovo Z6 Pro показал рекордный результат в тестах на производительность на популярном сервисе AnTuTu. В этом заверил вице-президент Lenovo Чанг Ченг.

Как передает GizmoChina, Lenovo Z6 Pro набрал в тестах AnTuTu 403 077 баллов.

Для сравнения, в марте AnTuTu опубликовал рейтинг наиболее производительных смартфонов. Список возглавляет смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition – он набрал 372 072 баллов.

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Как видим, это на 31 тысячу меньше, чем у новинки Lenovo. Правда, в AnTuTu эту информацию пока не подтвердили.

Что известно о Lenovo Z6 Pro. Новинка будет работать на новом топовом процессоре Snapdragon 855. Также в Lenovo рассказали, что смартфон получит аккумулятор емкостью 4000 мач.

Основная камера будет иметь поддержку технологии Hyper Video. Модуль основной камеры будет состоять из четырех сенсоров, один из которых – на 48 Мп.

Когда увидим. По предварительным данным, Lenovo должна представить свой флагман Z6 Pro 23 апреля в Пекине.

Lenovo Z6 Pro
Lenovo Z6 Pro станет самым производительным на рынке

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Теги: Новости Техно Lenovo Техно Смартфоны
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