Объявили цену бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650: стоимость в Украине

Технические характеристики видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 в сети засветились уже давно, однако до этого момента цену новинки держали в секрете. Отметим, ускоритель получит 896 ядер CUDA на архитектуре Turing и 4 ГБ памяти GDDR5 и обойдется в 149 долларов (около 4 000 гривен).

Цена в европейских магазинах. Как сообщает портал VideoCardz, если говорить о европейских ценах, то, например, видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 в исполнении американской компании EVGA обойдутся в 170-190 евро в зависимости от модификации.

Читайте также: AMD может представить новые процессоры Ryzen 3000 и видеокарты Navi значительно позже: детали

Цена в Украине. Можно ожидать, что в украинской рознице простейшие варианты новинки будут оцениваться в 5-5,5 тысяч гривен. На текущий момент в этом диапазоне надежно укрепились 3-гигабайтные версии NVIDIA GeForce GTX 1060 вместе с 4-гигабайтными AMD Radeon RX 570 и RX 580.



Цены видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1650

Дата выхода. Станет ли GeForce GTX 1650 достойным конкурентом упомянутых видеокарт, еще предстоит выяснить в ходе независимых обзоров. В продажу самый доступный адаптер на архитектуре NVIDIA Turing поступит в ближайший вторник, 23 апреля.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно