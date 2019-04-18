Объявили цену бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650: стоимость в Украине

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NVIDIA GeForce GTX 1650: цена в Украине
NVIDIA GeForce GTX 1650: цена в Украине / Digital Trends

Технические характеристики видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 в сети засветились уже давно, однако до этого момента цену новинки держали в секрете. Отметим, ускоритель получит 896 ядер CUDA на архитектуре Turing и 4 ГБ памяти GDDR5 и обойдется в 149 долларов (около 4 000 гривен).

Цена в европейских магазинах. Как сообщает портал VideoCardz, если говорить о европейских ценах, то, например, видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 в исполнении американской компании EVGA обойдутся в 170-190 евро в зависимости от модификации.

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Цена в Украине. Можно ожидать, что в украинской рознице простейшие варианты новинки будут оцениваться в 5-5,5 тысяч гривен. На текущий момент в этом диапазоне надежно укрепились 3-гигабайтные версии NVIDIA GeForce GTX 1060 вместе с 4-гигабайтными AMD Radeon RX 570 и RX 580.

NVIDIA GeForce GTX 1650

NVIDIA GeForce GTX 1650
Цены видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1650

Дата выхода. Станет ли GeForce GTX 1650 достойным конкурентом упомянутых видеокарт, еще предстоит выяснить в ходе независимых обзоров. В продажу самый доступный адаптер на архитектуре NVIDIA Turing поступит в ближайший вторник, 23 апреля.

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Теги: NVIDIA Цены Видеокарти Техно Гаджеты
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