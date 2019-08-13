Обнаружили рекордно большую черную дыру

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Сверхмассивная черная дыра
Сверхмассивная черная дыра / sciencealert.com

Ученые из Института Макса Планка в Германии обнаружили рекордно большую черную дыру за всю историю наблюдений. Она расположена в центре галактики Holm 15A, размещенной за 700 млн световых лет от Земли.

Как пишет Science Alert, ее масса примерно в 40 миллиардов раз больше солнечной. При этом этот показатель в 10 тысяч раз превосходит массу черной дыры, находящейся в ядре галактики Млечный путь.

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Как проходило исследование. Команда использовала данные Очень большого телескопа европейской южной обсерватории (Very Large Telescope, ESO). Он расположен в высокогорной части пустыни Атакама в Чили.

Так, ученые нанесли основные точки для воспроизведения структуры Holm 15A. Далее были проведены симуляции, которые показали огромную массу и рекордные размеры черной дыры. Она занимает пространство в 790 астрономических единиц (это расстояние от Земли до Солнца, примерно 118,5 триллионов километров).

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Теги: Техно Новости Техно Космос
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