One more thing: Илон Маск анонсировал электрический квадроцикл Tesla ATV

Под конец презентации электрического пикапа Tesla Cybertruck Илон Маск показал еще одну новинку компании с электродвигателем. Специально для владельцев футуристического пикапа анонсировали квадроцикл ATV, который с легкостью помещается в багажник новинки.

Что известно об электрическом квадроцикле Tesla

Завершая мероприятие, Илон Маск сказал культовую фразу One more thing, с которой Стив Джобс анонсировал новые продукты Apple, когда презентация, казалось бы, заканчивалась. "Гаджетом" Tesla оказался компактный квадроцикл ATV с электрическим двигателем, сообщает The Verge.

Новинка не только легко помещается в кузове пикапа, но и может подзаряжаться от аккумуляторов через специальный разъем, что входит в стандартную комплектацию. Для заезда в кузов Cybertruck предусмотрена специальная выдвижная металлическая рампа.

Презентация Tesla Cybertruck – смотрите видео

Дата выхода и цена

Технические характеристики, дату начала продаж и цену квадроцикла ATV под вероятным коммерческим названием Cyberquad компания не объявила.

