Официально новый смартфон OnePlus 6T презентуют 29 октября. И еще до официального события немецкий магазин OTTO случайно опубликовал страницу для продажи смартфона, раскрыв этим технические характеристики и его цену.

Об этом информирует tehnot.com.

Итак, теперь точно известно, что OnePlus 6T получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей. Вверху экрана будет каплевидный вырез, где разместили селфи-камеру.

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Телефон будет работать на топовом процессоре Snapdragon 845 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен накопитель на 128 ГБ.

Информацию о OnePlus 6T слили в интернет

Новинка получит двойную основную камеру с модулями на 16 и 20 Мп. Разрешение фронтальной камеры – на 16 Мп.

За автономность работы будет отвечать аккумулятор емкостью 3700 мач. OnePlus 6T будет работать на операционной системе Android 8.1 (Oreo).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,4 дюйма

Рразрешение: 2340х1080 пикселей

Тип: AMOLED Диагональ: 6,4 дюйма Рразрешение: 2340х1080 пикселей Процессор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Память Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камера Основная: 16 Мп + 20 Мп

​Фронтальная: 16 Мп

Основная: 16 Мп + 20 Мп ​Фронтальная: 16 Мп Аккумулятор 3700 мАг

3700 мАг Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

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