Характеристики и цену смартфона OnePlus 6T случайно слили в сеть
Официально новый смартфон OnePlus 6T презентуют 29 октября. И еще до официального события немецкий магазин OTTO случайно опубликовал страницу для продажи смартфона, раскрыв этим технические характеристики и его цену.
Об этом информирует tehnot.com.
Итак, теперь точно известно, что OnePlus 6T получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей. Вверху экрана будет каплевидный вырез, где разместили селфи-камеру.
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Телефон будет работать на топовом процессоре Snapdragon 845 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен накопитель на 128 ГБ.
Информацию о OnePlus 6T слили в интернет
Новинка получит двойную основную камеру с модулями на 16 и 20 Мп. Разрешение фронтальной камеры – на 16 Мп.
За автономность работы будет отвечать аккумулятор емкостью 3700 мач. OnePlus 6T будет работать на операционной системе Android 8.1 (Oreo).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T
- ДисплейТип: AMOLED
Диагональ: 6,4 дюйма
Рразрешение: 2340х1080 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 845
- ПамятьОперативна: 8 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
- КамераОсновная: 16 Мп + 20 Мп
Фронтальная: 16 Мп
- Аккумулятор3700 мАг
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
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