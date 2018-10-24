Характеристики и цену смартфона OnePlus 6T случайно слили в сеть

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OnePlus 6T: характеристики и цена
OnePlus 6T: характеристики и цена

Официально новый смартфон OnePlus 6T презентуют 29 октября. И еще до официального события немецкий магазин OTTO случайно опубликовал страницу для продажи смартфона, раскрыв этим технические характеристики и его цену.

Об этом информирует tehnot.com.

Итак, теперь точно известно, что OnePlus 6T получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей. Вверху экрана будет каплевидный вырез, где разместили селфи-камеру.

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Телефон будет работать на топовом процессоре Snapdragon 845 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен накопитель на 128 ГБ.

OnePlus 6T

Информацию о OnePlus 6T слили в интернет

Новинка получит двойную основную камеру с модулями на 16 и 20 Мп. Разрешение фронтальной камеры – на 16 Мп.

За автономность работы будет отвечать аккумулятор емкостью 3700 мач. OnePlus 6T будет работать на операционной системе Android 8.1 (Oreo).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T

  • ДисплейТип: AMOLED
    Диагональ: 6,4 дюйма
    Рразрешение: 2340х1080 пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 845
  • ПамятьОперативна: 8 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ
  • КамераОсновная: 16 Мп + 20 Мп
    ​Фронтальная: 16 Мп
  • Аккумулятор3700 мАг
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: OnePlus Техно Смартфоны
Источник: Техно
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